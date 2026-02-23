Parmağı Kopuyordu! TRT’deki Teşkilat Dizisi Setinde Korkutan Kaza: Ünlü Oyuncu Acil Hastaneye Kaldırıldı!
TRT 1’in sevilen dizisi Teşkilat’ın setinde talihsiz bir kaza yaşandı. Aksiyon sahnesi çekilirken yaralanan başrol oyuncularından Rabia Soytürk, parmağından aldığı ağır darbe sonrası acil olarak hastaneye kaldırıldı. Genç oyuncunun sağlık durumu hakkında beklenen açıklama geldi.
Teşkilat dizisinin setinden gelen son haberler oyuncu Rabia Soytürk’ün hayranlarını büyük bir endişeye sevk etti.
