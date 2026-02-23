Parmağı Kopuyordu! TRT’deki Teşkilat Dizisi Setinde Korkutan Kaza: Ünlü Oyuncu Acil Hastaneye Kaldırıldı!

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, yüksek tempolu bir aksiyon sahnesinin çekimleri sırasında kontrol dışı bir olay meydana geldi ve başarılı oyuncu Rabia Soytürk’ün baş parmağı ciddi şekilde hasar gördü. Çekim alanında yaşanan bu talihsiz kazada, Soytürk’ün parmağının kopma noktasına geldiği ve olay yerinde panik havasının hakim olduğu öğrenildi. Durumun ciddiyeti üzerine set ekibi zaman kaybetmeden ilk müdahaleyi çekim alanında gerçekleştirdi ve ardından oyuncuyu profesyonel tedavi için en yakın hastaneye ulaştırdı.

Hastanenin acil servisinde doktorlar tarafından detaylı bir muayeneden geçirilen ve gerekli müdahaleleri yapılan ünlü oyuncudan sevindirici haber kısa süre sonra geldi. Yapılan tıbbi müdahalelerin ardından sağlık durumunun normale döndüğü ve hayati bir riskinin bulunmadığı teyit edilen Rabia Soytürk, tedavisinin tamamlanmasıyla birlikte taburcu edildi. Şu an evinde istirahat eden ve sağlık durumu stabil olan oyuncunun, setlere ne zaman döneceği ise henüz netlik kazanmadı.