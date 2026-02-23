onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Parmağı Kopuyordu! TRT’deki Teşkilat Dizisi Setinde Korkutan Kaza: Ünlü Oyuncu Acil Hastaneye Kaldırıldı!

Parmağı Kopuyordu! TRT’deki Teşkilat Dizisi Setinde Korkutan Kaza: Ünlü Oyuncu Acil Hastaneye Kaldırıldı!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.02.2026 - 06:39 Son Güncelleme: 23.02.2026 - 07:47

TRT 1’in sevilen dizisi Teşkilat’ın setinde talihsiz bir kaza yaşandı. Aksiyon sahnesi çekilirken yaralanan başrol oyuncularından Rabia Soytürk, parmağından aldığı ağır darbe sonrası acil olarak hastaneye kaldırıldı. Genç oyuncunun sağlık durumu hakkında beklenen açıklama geldi.

Kaynak: https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Teşkilat dizisinin setinden gelen son haberler oyuncu Rabia Soytürk’ün hayranlarını büyük bir endişeye sevk etti.

Teşkilat dizisinin setinden gelen son haberler oyuncu Rabia Soytürk’ün hayranlarını büyük bir endişeye sevk etti.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, yüksek tempolu bir aksiyon sahnesinin çekimleri sırasında kontrol dışı bir olay meydana geldi ve başarılı oyuncu Rabia Soytürk’ün baş parmağı ciddi şekilde hasar gördü. Çekim alanında yaşanan bu talihsiz kazada, Soytürk’ün parmağının kopma noktasına geldiği ve olay yerinde panik havasının hakim olduğu öğrenildi. Durumun ciddiyeti üzerine set ekibi zaman kaybetmeden ilk müdahaleyi çekim alanında gerçekleştirdi ve ardından oyuncuyu profesyonel tedavi için en yakın hastaneye ulaştırdı.

Hastanenin acil servisinde doktorlar tarafından detaylı bir muayeneden geçirilen ve gerekli müdahaleleri yapılan ünlü oyuncudan sevindirici haber kısa süre sonra geldi. Yapılan tıbbi müdahalelerin ardından sağlık durumunun normale döndüğü ve hayati bir riskinin bulunmadığı teyit edilen Rabia Soytürk, tedavisinin tamamlanmasıyla birlikte taburcu edildi. Şu an evinde istirahat eden ve sağlık durumu stabil olan oyuncunun, setlere ne zaman döneceği ise henüz netlik kazanmadı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın