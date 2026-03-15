Boşanma Davalarında Yeni Dönem: Arabulucu Modeli Devreye Giriyor

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.03.2026 - 10:41

Yargıda yapılan yeni düzenlemeyle uzun süren çekişmeli boşanma davaları sona eriyor. 12. yargı paketiyle hayata geçirilecek arabuluculuk sistemi sayesinde, taraflar anlaşırsa boşanma işlemleri mahkeme yerine arabulucu üzerinden kısa sürede tamamlanabilecek.

Birçok dosya arabulucu ile çözüme kavuştu.

Yargıda arabuluculuk sistemi, 2017’den bu yana yüzde 83 başarı oranı yakalayarak 2 milyon 54 bin 423 davada tarafların uzlaşmasını sağladı. Buna rağmen mahkemelerdeki yoğunluk devam ediyor. 12. yargı paketi ile uzlaştırma ve arabuluculuk uygulamaları daha da genişletilerek yaygınlaştırılacak.

Boşanma davaları da arabuluculuğa yönlendirilecek.

Yeni düzenlemeyle 8–10 yıl süren çekişmeli boşanma davaları kısalacak. Taraflar mahkeme önünde boşanma konusunda anlaştıklarını beyan ederse dosya arabuluculuğa yönlendirilecek. Tutanak buradan nüfus müdürlüğüne iletilip boşanma kararı kesinleşecek. Türkiye’den Gamze Erdoğan’ın aktardığına göre, nafaka, maddi ve manevi tazminat ile velayet gibi boşanmanın fer’i sonuçlarına dair uyuşmazlıklar ise hâlâ yargı sürecinde değerlendirilmeye devam edecek.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
