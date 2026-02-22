onedio
Yeniden Başlayacağı Yalanlanmıştı: Akasya Durağı'nın Senaristi, Dizinin Başlayacağı Tarihi Açıkladı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
23.02.2026 - 00:14

Geçtiğimiz haftadan bu yana televizyon dünyasının gündeminde Akasya Durağı yer alıyor. Ekranların sevilen komedi dizisi Akasya Durağı'nın yeniden çekileceği iddiası gündeme bomba gibi düşmüş, ancak iddia gazeteci Birsen Altuntaş tarafından yalanlanmıştı. Dizinin senaryosunu kaleme alan İbrahim Ethem Aşkın, yaptığı paylaşımla dizinin ekrana döneceği tarihi açıkladı.

Gündeme bomba gibi düşen Akasya Durağı'nın yeniden çekileceği iddiaları geçtiğimiz gün gazeteci Birsen Altuntaş tarafından yalanlanmıştı.

İzleyiciyi heyecanlandıran haberin ardından yalanlanması tüm sevenlerini üzmüştü. Dizinin senaryosunu kaleme alan ve yeniden çekileceğini duyuran İbrahim Ethem Aşkın'dan yeni bir paylaşım geldi.

İbrahim Ethem Aşkın, orijinal kadronun korunacağının iddia edildiği Akasya Durağı'nın eylül ayında başlayacağını açıkladı.

Akasya Durağı Yeniden adıyla kaleme aldığı diziyi Türker İnanoğlu'na ithaf eden İbrahim Ethem Aşkın, 'Taksimetre bu kez onların hayatını yazıyor.' dedi. Hikaye, 14 yıl sonrasını anlatacak.

TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
