Yeniden Başlayacağı Yalanlanmıştı: Akasya Durağı'nın Senaristi, Dizinin Başlayacağı Tarihi Açıkladı!
Geçtiğimiz haftadan bu yana televizyon dünyasının gündeminde Akasya Durağı yer alıyor. Ekranların sevilen komedi dizisi Akasya Durağı'nın yeniden çekileceği iddiası gündeme bomba gibi düşmüş, ancak iddia gazeteci Birsen Altuntaş tarafından yalanlanmıştı. Dizinin senaryosunu kaleme alan İbrahim Ethem Aşkın, yaptığı paylaşımla dizinin ekrana döneceği tarihi açıkladı.
İbrahim Ethem Aşkın, orijinal kadronun korunacağının iddia edildiği Akasya Durağı'nın eylül ayında başlayacağını açıkladı.
