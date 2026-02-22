Yerine Aybüke Pusat Gelmişti: Deniz Baysal, Teşkilat'tan Ayrılığıyla İlgili İtirafta Bulundu!
Geçtiğimiz yıl Teşkilat kadrosundan çıkarılan Aybüke Pusat büyük yankı uyandırmıştı. Dizide ondan önce 3 sezon rol alan Deniz Baysal'ın da benzer bir durum yaşadığı ortaya çıktı. İbrahim Selim'le Bu Gece programına konuk olan Deniz Baysal, Teşkilat'tan nasıl ayrıldığına dair itirafta bulundu.
Teşkilat'ın ilk üç sezonunda rol alan Deniz Baysal, Murat Yıldırım ve Çağlar Ertuğrul'la partner olmuştu.
Deniz Baysal, Teşkilat'tan aniden çıkarıldığını açıkladı.
