onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Yerine Aybüke Pusat Gelmişti: Deniz Baysal, Teşkilat'tan Ayrılığıyla İlgili İtirafta Bulundu!

Yerine Aybüke Pusat Gelmişti: Deniz Baysal, Teşkilat'tan Ayrılığıyla İlgili İtirafta Bulundu!

Teşkilat
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
22.02.2026 - 18:20

Geçtiğimiz yıl Teşkilat kadrosundan çıkarılan Aybüke Pusat büyük yankı uyandırmıştı. Dizide ondan önce 3 sezon rol alan Deniz Baysal'ın da benzer bir durum yaşadığı ortaya çıktı. İbrahim Selim'le Bu Gece programına konuk olan Deniz Baysal, Teşkilat'tan nasıl ayrıldığına dair itirafta bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Teşkilat'ın ilk üç sezonunda rol alan Deniz Baysal, Murat Yıldırım ve Çağlar Ertuğrul'la partner olmuştu.

Teşkilat'ın ilk üç sezonunda rol alan Deniz Baysal, Murat Yıldırım ve Çağlar Ertuğrul'la partner olmuştu.

Üçüncü sezonun ardından diziden ayrılan Deniz Baysal'ın yerine Aybüke Pusat gelmişti. Baysal'ın Teşkilat'tan neden ayrıldığı uzun bir süredir merak konusuydu.

Şimdilerde yine TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve reytinglerde zirveyi kimseye bırakmayan Taşacak Bu Deniz'de Esme karakterine hayat veren Deniz Baysal, İbrahim Selim'le Bu Gece programına konuk oldu. Ünlü oyuncu, Teşkilat'tan ayrılık sürecine dair itirafta bulundu.

Deniz Baysal, Teşkilat'tan aniden çıkarıldığını açıkladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın