Televizyon Dünyasıyla İlgili Attıkları Komik Tweetlerle Hafta Boyunca Güldüren Kullanıcılar
Ekranda gözyaşları sel olurken, X’te kahkahalar havada uçuştu; yani her şey bildiğimiz gibi! Bu hafta da senaristlerin yazdığı dramı, kullanıcıların yazdığı ironi yendi. Hayatı sorgulatan sahnelerden 'yok artık' dedirten absürt anlara kadar TV rehberini baştan yazan o meşhur yorumlara dadanıyoruz. Haftayı yüksek dozda mizahla noktalamaya hazırsanız, mizahşörlerin en taze tespitlerine birlikte göz atalım.
1. Bacılar hemen bir iftar programı ayarlansın.
2. Bizim travmatik olaylardan mizah çıkarış:
3. Geleceğimizden parlak...
4. Nasip et 🤲
5. Buna neden bu kadar güldüm acaba?
6. Unutmayın ki ona hiçbir şey olmaz.
7. Ben de bazı bilgiler için anneanneme başvuruyorum.
8. Yemeye kıydınız mı peki?
9. Ah be efkarlandık yine.
10. Muazzam bir menü yapanın eline sağlık.
11. Buduruz 😂
12. Nasıl olabiliyor bu?
13. Haftaya görüşmek üzere!
