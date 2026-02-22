onedio
Özeti Bile Yetti, O Dizi İlk 3'ü Rakiplerine Yar Etmedi: 21 Şubat Cumartesi Reyting Sonuçları Belli Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
22.02.2026 - 13:26

21 Şubat Cumartesi reyting sonuçları açıklandı. Kanal D’nin iddialı dizisi Güller ve Günahlar, Total ve AB kategorilerinde zirveye yerleşti. TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı ise gecenin en çok izlenen ikinci yapımı oldu. 

İşte sıkça araştırılan 'Cumartesi reyting sonuçları ne oldu?' sorusunun yanıtı...

Cumartesi akşamı diziler arasında Total, AB ve ABC1 gruplarında kıyasıya rekabet yaşandı.

Sonuçlara göre ise Güller ve Günahlar istikrarlı yükselişini sürdürerek tüm kategorilerde günü lider tamamladı. Kanal D ekranlarında yayınlanan fenomen dizi geçen haftaki başarısını tekrarladı ve bu hafta da zirvedeki yerini korudu.

Gecenin en çok izlenen ikinci yapımı ise TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı oldu.

Uzun süredir güçlü reyting performansıyla dikkat çeken dizi, Cumartesi akşamı Güller ve Günahlar dizisiyle kapıştı ancak ikincilik tahtına oturabildi.

Güller ve Günahlar'ın özet bölümünün de üst sıralarda yer alması dikkat çekti. AB grubunda ise rekabetin daha sert geçtiği görülürken, TV8’in fenomen yarışması Survivor ilk üçte kendine yer buldu.

21 Şubat Cumartesi Reyting Sonuçları:

TOTAL

Güller ve Günahlar – Kanal D

Gönül DağıTRT 1

Güller ve Günahlar (Özet) – Kanal D

AB

Güller ve Günahlar – Kanal D

Gönül Dağı – TRT 1

Survivor – TV8

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
