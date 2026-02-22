Özeti Bile Yetti, O Dizi İlk 3'ü Rakiplerine Yar Etmedi: 21 Şubat Cumartesi Reyting Sonuçları Belli Oldu
21 Şubat Cumartesi reyting sonuçları açıklandı. Kanal D’nin iddialı dizisi Güller ve Günahlar, Total ve AB kategorilerinde zirveye yerleşti. TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı ise gecenin en çok izlenen ikinci yapımı oldu.
İşte sıkça araştırılan 'Cumartesi reyting sonuçları ne oldu?' sorusunun yanıtı...
Cumartesi akşamı diziler arasında Total, AB ve ABC1 gruplarında kıyasıya rekabet yaşandı.
Gecenin en çok izlenen ikinci yapımı ise TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı oldu.
