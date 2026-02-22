onedio
Usta Oyuncu Ali Tutal Hayatını Kaybetti

Usta Oyuncu Ali Tutal Hayatını Kaybetti

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
22.02.2026 - 11:57

Türk sinema ve televizyon dünyası acı bir kayıpla sarsıldı. Usta oyuncu Ali Tutal, geçirdiği beyin kanamasının ardından kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. 76 yaşındaki sanatçı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ali Tutal, 27 Ocak’ta evinde rahatsızlanmasının ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilmişti.

Beyin kanaması geçirdiği belirlenen oyuncu, yoğun bakım ünitesine alınarak entübe edilmişti. Doktorlar, günlerdir hayati tehlikesi devam eden Tutal’ın sağlık durumunun kritik olduğunu belirtmişti. Tüm müdahalelere rağmen usta oyuncudan acı haber geldi.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Serkan Sonmez

Allah rahmet etsin

ercandogane

Allah rahmet eylesin

nazifegurergil1957

Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun nur ıçinde yatsın ailesine sabırlar diliyorum, aynı yaşta Anamı kaybettim 😪😪😪😪 dünya fani her ölümün bir sebebi oluyor... Devamını Gör