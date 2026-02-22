Usta Oyuncu Ali Tutal Hayatını Kaybetti
Türk sinema ve televizyon dünyası acı bir kayıpla sarsıldı. Usta oyuncu Ali Tutal, geçirdiği beyin kanamasının ardından kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. 76 yaşındaki sanatçı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ali Tutal, 27 Ocak’ta evinde rahatsızlanmasının ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilmişti.
Allah rahmet etsin
Allah rahmet eylesin
Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun nur ıçinde yatsın ailesine sabırlar diliyorum, aynı yaşta Anamı kaybettim 😪😪😪😪 dünya fani her ölümün bir sebebi oluyor... Devamını Gör