Kaş Rengiyle Eleştirilen Ece Seçkin Öncesi ve Sonrası Fotoğraflarla Kararını Savundu
Sosyal medyada bir süredir kaş rengi üzerinden eleştirilen Ece Seçkin, konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Ünlü şarkıcı, önceki ve şimdiki fotoğraflarını paylaşarak yaptığı hamlenin doğru olduğunu esprili bir dille savundu.
Gelin birlikte bakalım...
Pop müziğin enerjisi yüksek isimlerinden Ece Seçkin, yıllardır listelere giren şarkıları ve sahnedeki performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Özellikle kaş rengi üzerinden gelen eleştiriler sonrası sessizliğini bozan ünlü isim, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
