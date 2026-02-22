onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Kaş Rengiyle Eleştirilen Ece Seçkin Öncesi ve Sonrası Fotoğraflarla Kararını Savundu

Kaş Rengiyle Eleştirilen Ece Seçkin Öncesi ve Sonrası Fotoğraflarla Kararını Savundu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
22.02.2026 - 10:29

Sosyal medyada bir süredir kaş rengi üzerinden eleştirilen Ece Seçkin, konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Ünlü şarkıcı, önceki ve şimdiki fotoğraflarını paylaşarak yaptığı hamlenin doğru olduğunu esprili bir dille savundu.

Gelin birlikte bakalım...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Pop müziğin enerjisi yüksek isimlerinden Ece Seçkin, yıllardır listelere giren şarkıları ve sahnedeki performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Pop müziğin enerjisi yüksek isimlerinden Ece Seçkin, yıllardır listelere giren şarkıları ve sahnedeki performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Hareketli tarzı, iddialı sahne kostümleri ve kendine has duruşuyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da sık sık gündeme geliyor.

Seçkin, bu kez müziğiyle değil dış görünüşüyle yapılan yorumlarla konuşuldu.

Özellikle kaş rengi üzerinden gelen eleştiriler sonrası sessizliğini bozan ünlü isim, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Özellikle kaş rengi üzerinden gelen eleştiriler sonrası sessizliğini bozan ünlü isim, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Öncesi ve sonrası fotoğraflarını paylaşan Ece Seçkin, yaptığı değişikliğin arkasında durduğunu belirterek, “Kaşlarımla ilgili sinir olanlar var ama yaptığım hamlenin ne kadar doğru olduğunu göstermek ve bu konuyu artık kapatmak için kanıt bırakıyorum” ifadelerini kullandı.

Paylaşımına esprili bir dil de ekleyen Seçkin, “Only göz ve nizam sahibi people can judge me” sözleriyle eleştirilere göndermede bulundu. Ünlü şarkıcı, bir başka paylaşımında ise “Kızlar beni başta annem olmak üzere koyu kaş sevdalılarının gazabından korur musunuz?” diyerek takipçilerini güldürdü.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın