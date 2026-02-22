Kaş Rengiyle Eleştirilen Ece Seçkin Öncesi ve Sonrası Fotoğraflarla Kararını Savundu

Öncesi ve sonrası fotoğraflarını paylaşan Ece Seçkin, yaptığı değişikliğin arkasında durduğunu belirterek, “Kaşlarımla ilgili sinir olanlar var ama yaptığım hamlenin ne kadar doğru olduğunu göstermek ve bu konuyu artık kapatmak için kanıt bırakıyorum” ifadelerini kullandı.

Paylaşımına esprili bir dil de ekleyen Seçkin, “Only göz ve nizam sahibi people can judge me” sözleriyle eleştirilere göndermede bulundu. Ünlü şarkıcı, bir başka paylaşımında ise “Kızlar beni başta annem olmak üzere koyu kaş sevdalılarının gazabından korur musunuz?” diyerek takipçilerini güldürdü.