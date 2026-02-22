Nur Sürer’den Yılmaz Güney Eleştirilerine Sert Yanıt
Yılmaz Güney’e yönelik eleştiriler sinema dünyasında tartışma yaratmaya devam ediyor. Daha önce Şerif Sezer, usta sinemacıya yöneltilen yorumlara sert sözlerle karşı çıkmıştı. Bu kez Nur Sürer, eleştiriler karşısında sessiz kalmadı. Sürer, Güney’in Türk sineması için tartışılmaz bir yere sahip olduğunu vurguladı. “Yılmaz Güney bizim kırmızı çizgimiz” ifadelerini kullandı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yılmaz Güney’e yönelik eleştiriler, son dönemde sanat camiasında yeniden gündeme gelirken ilk tepki Şerif Sezer’den gelmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu açıklamaların ardından tartışmaya bu kez Nur Sürer dahil oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın