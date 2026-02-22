onedio
Nur Sürer'den Yılmaz Güney Eleştirilerine Sert Yanıt

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
22.02.2026 - 08:52

Yılmaz Güney’e yönelik eleştiriler sinema dünyasında tartışma yaratmaya devam ediyor. Daha önce Şerif Sezer, usta sinemacıya yöneltilen yorumlara sert sözlerle karşı çıkmıştı. Bu kez Nur Sürer, eleştiriler karşısında sessiz kalmadı. Sürer, Güney’in Türk sineması için tartışılmaz bir yere sahip olduğunu vurguladı. “Yılmaz Güney bizim kırmızı çizgimiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Yılmaz Güney’e yönelik eleştiriler, son dönemde sanat camiasında yeniden gündeme gelirken ilk tepki Şerif Sezer’den gelmişti.

Sezer, Güney hakkında yapılan yorumları “haddini aşan” sözler olarak nitelendirerek, usta yönetmenin Türk sineması için taşıdığı değerin tartışmaya açık olmadığını söylemişti. Güney’in yalnızca Türkiye’de değil, dünya sinemasında da ilham verici bir isim olduğunu vurgulayan Sezer, eleştirilerin bağlamından koparıldığını ifade etmişti.

Şerif Sezer ayrıca Yol filmine değinerek, Yılmaz Güney’le birebir tanışma fırsatı bulamadığını ancak onun sinemadaki etkisinin, cezaevinde olduğu dönemde bile setten hissedildiğini dile getirmişti. Sezer, geçmişte yaşanan olayların bugünün değerleriyle yüzeysel biçimde ele alınmasına da tepki göstermişti.

Bu açıklamaların ardından tartışmaya bu kez Nur Sürer dahil oldu.

