Nur Sürer’den Yılmaz Güney Eleştirilerine Sert Yanıt

Sezer, Güney hakkında yapılan yorumları “haddini aşan” sözler olarak nitelendirerek, usta yönetmenin Türk sineması için taşıdığı değerin tartışmaya açık olmadığını söylemişti. Güney’in yalnızca Türkiye’de değil, dünya sinemasında da ilham verici bir isim olduğunu vurgulayan Sezer, eleştirilerin bağlamından koparıldığını ifade etmişti.

Şerif Sezer ayrıca Yol filmine değinerek, Yılmaz Güney’le birebir tanışma fırsatı bulamadığını ancak onun sinemadaki etkisinin, cezaevinde olduğu dönemde bile setten hissedildiğini dile getirmişti. Sezer, geçmişte yaşanan olayların bugünün değerleriyle yüzeysel biçimde ele alınmasına da tepki göstermişti.