Doğukan Güngör İle İlgili Soruları Yanıtlayan Seray Kaya'dan İmalı Çıkış!

Doğukan Güngör İle İlgili Soruları Yanıtlayan Seray Kaya’dan İmalı Çıkış!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
20.02.2026 - 15:53

Kızılcık Şerbeti’nde yaşanan şok ayrılık sonrası Doğukan Güngör'ün eski partneri Seray Kaya'yı takipten çıkması büyük ses getirmişti. Dizide Başak karakterine hayat veren Kaya, Güngör hakkında çıkan iddialara ilk kez konuştu. Etkinlikte soruları yanıtlayan Kaya, özel hayatına dair yorum yapmayacağını vurguladı. Sessizliğinin yanlış anlaşılmaması gerektiğini söyleyen oyuncu, “Herkesin bir sabrı var” sözleriyle dikkat çekti. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DU-qsiXCDTG/
Kızılcık Şerbeti'nde Fatih karakterini canlandıran Doğukan Güngör'ün diziden ani ayrılığı izleyiciyi şaşkına çevirmişti.

Kızılcık Şerbeti’nde Fatih karakterini canlandıran Doğukan Güngör’ün diziden ani ayrılığı izleyiciyi şaşkına çevirmişti.

Yapım cephesinden gelen açıklamanın ardından Güngör, sürece ilişkin bir basın metni paylaşmış; sette oyuncu için bir veda günü de düzenlenmişti. O veda gününden paylaşılan karelerde en çok konuşulan isimlerden biri ise partneri Seray Kaya olmuştu.

Seray Kaya’nın “Seni çok seviyorum partner” notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede gündem olurken, Güngör’ün bu gönderiyi “Bizim parçamız olsun” mesajıyla yeniden paylaşması dikkat çekmişti. Ancak reyting sonuçlarının açıklanmasının ardından Kaya’nın sosyal medyada paylaştığı dans videosu ve notu, ikili arasında bir kırılma yaşandığı iddialarını beraberinde getirdi. Kısa süre sonra Doğukan Güngör’ün Seray Kaya’yı takipten çıkması, söylentileri daha da alevlendirdi.

Tüm bu konuşmaların ardından Seray Kaya, katıldığı bir etkinlikte muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
