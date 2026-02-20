Doğukan Güngör İle İlgili Soruları Yanıtlayan Seray Kaya’dan İmalı Çıkış!
Kaynak: https://www.instagram.com/p/DU-qsiXCDTG/
Kızılcık Şerbeti’nde yaşanan şok ayrılık sonrası Doğukan Güngör'ün eski partneri Seray Kaya'yı takipten çıkması büyük ses getirmişti. Dizide Başak karakterine hayat veren Kaya, Güngör hakkında çıkan iddialara ilk kez konuştu. Etkinlikte soruları yanıtlayan Kaya, özel hayatına dair yorum yapmayacağını vurguladı. Sessizliğinin yanlış anlaşılmaması gerektiğini söyleyen oyuncu, “Herkesin bir sabrı var” sözleriyle dikkat çekti.
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızılcık Şerbeti’nde Fatih karakterini canlandıran Doğukan Güngör’ün diziden ani ayrılığı izleyiciyi şaşkına çevirmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tüm bu konuşmaların ardından Seray Kaya, katıldığı bir etkinlikte muhabirlerin sorularını yanıtladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın