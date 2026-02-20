Doğukan Güngör İle İlgili Soruları Yanıtlayan Seray Kaya’dan İmalı Çıkış!

Yapım cephesinden gelen açıklamanın ardından Güngör, sürece ilişkin bir basın metni paylaşmış; sette oyuncu için bir veda günü de düzenlenmişti. O veda gününden paylaşılan karelerde en çok konuşulan isimlerden biri ise partneri Seray Kaya olmuştu.

Seray Kaya’nın “Seni çok seviyorum partner” notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede gündem olurken, Güngör’ün bu gönderiyi “Bizim parçamız olsun” mesajıyla yeniden paylaşması dikkat çekmişti. Ancak reyting sonuçlarının açıklanmasının ardından Kaya’nın sosyal medyada paylaştığı dans videosu ve notu, ikili arasında bir kırılma yaşandığı iddialarını beraberinde getirdi. Kısa süre sonra Doğukan Güngör’ün Seray Kaya’yı takipten çıkması, söylentileri daha da alevlendirdi.