Survivor’da Yemekleri Kim Aldı? Tek Başına Değilmiş, Yardımcıları Ortaya Çıktı

Gülistan Başköy
20.02.2026 - 14:16

Survivor’da bir set çalışanının “Yemekler çalındı” diyerek Ünlüler takımına sert çıkması ortalığı karıştırdı. Acun Ilıcalı konseyde olayın “faili meçhul” olduğunu söylerken, Büşra zanlı olarak işaret edildi. Sosyal medyada ise olayın tek kişiyle sınırlı olmadığı, “yardımcılar vardı” iddiaları konuşulmaya başlandı. 

İşte detaylar...

Survivor’da bu sezon tansiyon yalnızca parkurlarda değil, kamera arkasında da yükseliyor.

Yarışmacıların mücadelesine bu kez set ekibinin yaşadığı bir kriz eklendi. Çekimler sırasında set çalışanları için ayrılan yemek poşetlerinden biri ortadan kayboldu ve bu durum sert bir çıkışa neden oldu.

Set çalışanı yaşanan duruma tepkisini açık sözlerle dile getirerek Ünlüler takımına seslendi:

“Sadece bir kez soracağım. Biri yemekleri almış. Kim aldıysa söylesin, yoksa oradaki herkesi rapor edeceğim. Bu çok ayıp bir şey.”

Bu çıkış sonrası gözler Ünlüler takımına çevrildi.

İddiaların merkezine Can gelirken, Bayhan da sessiz kalmadı. Konunun netleşmesi gerektiğini savunan Bayhan, “Herkesin hakkı bellidir. Sofrada da cezada da herkes hak ettiğini almalı. Böyle bir şeyi yapan varsa ortaya çıksın” diyerek tepki gösterdi.

Acun Ilıcalı ise olayı “faili meçhul” olarak nitelendirdi.

Sosyal medyada olay bambaşka bir boyut kazandı.

twitter.com

Bazı kullanıcılar, erzak olayının tek kişi tarafından yapılmadığını iddia ederek,

“Erzak olayını Deniz, Büşra, Serenay birlikte yapmış. Deniz ve Serenay muhabiri oyalarken, Büşra poşeti alıp ormana bırakmış. Nasıl kıs kıs gülüyorlar ama.” şeklinde yorumlar yaptı. Bu iddialar kısa sürede X'te yayıldı.

Büşra ise Bayhan’a sert sözlerle karşılık verdi:

