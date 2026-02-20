Survivor’da Yemekleri Kim Aldı? Tek Başına Değilmiş, Yardımcıları Ortaya Çıktı

Yarışmacıların mücadelesine bu kez set ekibinin yaşadığı bir kriz eklendi. Çekimler sırasında set çalışanları için ayrılan yemek poşetlerinden biri ortadan kayboldu ve bu durum sert bir çıkışa neden oldu.

Set çalışanı yaşanan duruma tepkisini açık sözlerle dile getirerek Ünlüler takımına seslendi:

“Sadece bir kez soracağım. Biri yemekleri almış. Kim aldıysa söylesin, yoksa oradaki herkesi rapor edeceğim. Bu çok ayıp bir şey.”