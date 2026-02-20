Gelin Evi’nde Duyulan Rakam Herkesi Şaşırttı: 104 Bin TL’lik Kıyafet!

Buse Varol'un sunduğu programa Arnavut gelin Sema 104 bin TL değerindeki geleneksel kıyafetiyle katıldı. El emeğiyle hazırlanan kıyafet, hem işlemesi hem de fiyatıyla programa damga vurdu. Buse Varol’un “Ne kadar acaba?” sorusu üzerine Sema gelin, kıyafetin detaylarını şu sözlerle anlattı:

“Tam takım olarak Kosova’da ince ince işlendi. El emeği göz nuru. 104 bin TL civarında.”

Bu açıklama sonrası hem sunucu hem de yarışmacılar şaşkınlığını gizleyemedi.