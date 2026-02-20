onedio
Gelin Evi’nde Duyulan Rakam Herkesi Şaşırttı: 104 Bin TL’lik Kıyafet!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
20.02.2026 - 10:53

Gelin Evi, hafta içi her gün Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşurken bu kez Arnavut gelini Sema’nın giydiği geleneksel kıyafetle gündeme geldi. Programın sunucusu Buse Varol’un sorusu üzerine Sema gelinin verdiği yanıt stüdyoda şaşkınlık yarattı: “Taşımakta zorlanıyorum. Ağır olduğu kadar da fiyatı da ağır.”

Gelinlerin ev dekorasyonundan sunumlarına, çeyizlerinden misafir ağırlamalarına kadar pek çok başlıkta yarıştığı Gelin Evi’nde, bu hafta geleneksel bir Arnavut gelin kıyafetiyle çok konuşuldu.

Buse Varol'un sunduğu programa Arnavut gelin Sema 104 bin TL değerindeki geleneksel kıyafetiyle katıldı. El emeğiyle hazırlanan kıyafet, hem işlemesi hem de fiyatıyla programa damga vurdu. Buse Varol’un “Ne kadar acaba?” sorusu üzerine Sema gelin, kıyafetin detaylarını şu sözlerle anlattı:

“Tam takım olarak Kosova’da ince ince işlendi. El emeği göz nuru. 104 bin TL civarında.”

Bu açıklama sonrası hem sunucu hem de yarışmacılar şaşkınlığını gizleyemedi.

O anlar kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu:

