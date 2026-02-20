Gelin Evi’nde Duyulan Rakam Herkesi Şaşırttı: 104 Bin TL’lik Kıyafet!
Gelin Evi, hafta içi her gün Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşurken bu kez Arnavut gelini Sema’nın giydiği geleneksel kıyafetle gündeme geldi. Programın sunucusu Buse Varol’un sorusu üzerine Sema gelinin verdiği yanıt stüdyoda şaşkınlık yarattı: “Taşımakta zorlanıyorum. Ağır olduğu kadar da fiyatı da ağır.”
Gelinlerin ev dekorasyonundan sunumlarına, çeyizlerinden misafir ağırlamalarına kadar pek çok başlıkta yarıştığı Gelin Evi’nde, bu hafta geleneksel bir Arnavut gelin kıyafetiyle çok konuşuldu.
O anlar kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu:
