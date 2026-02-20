Aynı Yağmur Altında Dizisinin Yapımcısından "Domuz Eti" Açıklaması
ATV’nin iddialı yapımlarından Aynı Yağmur Altında, ikinci bölümdeki domuz eti sahnesiyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Müslüman bir aileye servis edilen yemek, kısa sürede büyük tepki topladı. Tepkilerin ardından senaryo ekibinde değişikliğe gidildi ve Yalı Çapkını’nın senaristi Mehmet Barış Günger ekibe dahil oldu. Tartışmalar sürerken RTÜK üyesi İlhan Taşçı inceleme başlatılması için başvuru yaptığını duyurdu. Son hamle ise yapım şirketinden geldi. Baba Yapım, sahnenin amacına ilişkin kapsamlı bir açıklama yayımladı.
ATV ekranlarında yayınlanan “Aynı Yağmur Altında”, ikinci bölümdeki domuz eti sahnesi nedeniyle eleştirilerin odağına yerleşti.
Tepkilerin dinmemesi üzerine RTÜK üyesi İlhan Taşçı, sahnenin incelenmesi talebiyle RTÜK’e başvurduğunu açıkladı.
Son olarak yapım şirketi Baba Yapım, yazılı bir açıklama yaparak söz konusu sahnenin “inanç veya yaşam tarzı çatışması” değil, “kibir ile nezaket arasındaki kadim mücadelenin modern bir tasviri” olduğunu vurguladı.
