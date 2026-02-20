Aynı Yağmur Altında Dizisinin Yapımcısından "Domuz Eti" Açıklaması

Açıklamada, “Aynı Yağmur Altında dizimizin sosyal medyada manipüle edilen sofra sahnesi, inanç veya yaşam tarzı çatışması değil, kibir ile nezaket arasındaki kadim savaşın modern bir tasviridir. Bağlamından kopartılmamış haliyle söz konusu sahne tasarımı, iddia edilenin tam aksine kutuplaştırıcı değil, toplumsal mutabakatın ve ortak ahlakın önemini gösteriyor.Kurulan o sofra da bir ayrıştırma alanı değil; aksine, en keskin fikir ayrılıklarının bile evrensel değerler karşısında nasıl silinebileceğinin göstergesidir. Sahnenin gücü de nobranlığa / nezaketsizliğe verilen tepkinin “karşı taraftan” ziyade, bizzat o kaba tutumu sergileyen karakterin ailesinden gelmesindedir. Karakterlerimizin sergilediği bu erdemli duruş kutuplaşmanın panzehrinin, kendi içimizdeki yanlışa “dur” diyebilme cesareti olduğunu imler. Bu durum, ahlakın ve saygının hiçbir ideolojik kalıba sığmayacak kadar büyük, hiçbir kimliğe hapsedilemeyecek kadar evrensel bir tutum olduğunun da kanıtıdır.” ifadelerine yer verildi.