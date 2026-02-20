onedio
Aynı Yağmur Altında Dizisinin Yapımcısından "Domuz Eti" Açıklaması

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
20.02.2026 - 10:21

ATV’nin iddialı yapımlarından Aynı Yağmur Altında, ikinci bölümdeki domuz eti sahnesiyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Müslüman bir aileye servis edilen yemek, kısa sürede büyük tepki topladı. Tepkilerin ardından senaryo ekibinde değişikliğe gidildi ve Yalı Çapkını’nın senaristi Mehmet Barış Günger ekibe dahil oldu. Tartışmalar sürerken RTÜK üyesi İlhan Taşçı inceleme başlatılması için başvuru yaptığını duyurdu. Son hamle ise yapım şirketinden geldi. Baba Yapım, sahnenin amacına ilişkin kapsamlı bir açıklama yayımladı.

ATV ekranlarında yayınlanan “Aynı Yağmur Altında”, ikinci bölümdeki domuz eti sahnesi nedeniyle eleştirilerin odağına yerleşti.

Sahnenin sosyal medyada hızla yayılması sonrası dizinin senaryo ekibinde revizyona gidildi. Hasan Burak Kayacı, Kemal Çelik ve Hakan Kandal’ın kaleme aldığı yapımın ekibine, “Yalı Çapkını” ile geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Mehmet Barış Günger’in dahil edilmesi dikkat çekti.

Tepkilerin dinmemesi üzerine RTÜK üyesi İlhan Taşçı, sahnenin incelenmesi talebiyle RTÜK’e başvurduğunu açıkladı.

Dizinin resmi hesabından ilgili sahneye dair paylaşımlar kaldırılırken, sahnenin bölümden çıkarılmaması tartışmaları sürdürdü.

Son olarak yapım şirketi Baba Yapım, yazılı bir açıklama yaparak söz konusu sahnenin “inanç veya yaşam tarzı çatışması” değil, “kibir ile nezaket arasındaki kadim mücadelenin modern bir tasviri” olduğunu vurguladı.

Açıklamada, “Aynı Yağmur Altında dizimizin sosyal medyada manipüle edilen sofra sahnesi, inanç veya yaşam tarzı çatışması değil, kibir ile nezaket arasındaki kadim savaşın modern bir tasviridir. Bağlamından kopartılmamış haliyle söz konusu sahne tasarımı, iddia edilenin tam aksine kutuplaştırıcı değil, toplumsal mutabakatın ve ortak ahlakın önemini gösteriyor.Kurulan o sofra da bir ayrıştırma alanı değil; aksine, en keskin fikir ayrılıklarının bile evrensel değerler karşısında nasıl silinebileceğinin göstergesidir. Sahnenin gücü de nobranlığa / nezaketsizliğe verilen tepkinin “karşı taraftan” ziyade, bizzat o kaba tutumu sergileyen karakterin ailesinden gelmesindedir. Karakterlerimizin sergilediği bu erdemli duruş kutuplaşmanın panzehrinin, kendi içimizdeki yanlışa “dur” diyebilme cesareti olduğunu imler. Bu durum, ahlakın ve saygının hiçbir ideolojik kalıba sığmayacak kadar büyük, hiçbir kimliğe hapsedilemeyecek kadar evrensel bir tutum olduğunun da kanıtıdır.” ifadelerine yer verildi.

