Murat Dalkılıç Konserinde Yaşanan Talihsiz Duruma Açıklık Getirdi

16.02.2026 - 14:12

Murat Dalkılıç, bu kez konserinden yansıyan görüntülerle sosyal medyada gündem oldu. Sahne sırasında pantolonunun arka kısmında oluşan ıslaklık izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, yorumlar da peş peşe geldi. Konuyla ilgili sessiz kalmayan Dalkılıç, “Hakikaten alemsiniz, annem aradı” diyerek yaşananlara açıklık getirdi. Ünlü şarkıcının esprili yanıtı gündeme damga vurdu.

Murat Dalkılıç, bir süredir hem aşkı hem de sağlık sorunlarıyla gündemde.

Murat Dalkılıç, bir süredir hem aşkı hem de sağlık sorunlarıyla gündemde.

Uzun zamandır birlikte olduğu oyuncu Özgü Kaya ile bu yaz evlenecekleri konuşulan Dalkılıç'ın gündemden düşmeyen bir diğer konusu ise yıllardır yaşadığı sağlık problemi. Bugüne kadar tam 12 kez burun ameliyatı geçiren Murat Dalkılıç, kısa süre önce bir operasyon daha olacağını açıklamıştı. Dalkılıç, süreci şu sözlerle anlatmıştı:

“Ameliyatla ilgili süreci bekliyoruz. Herhalde son ameliyatım olacak. Hücre yenilemesiyle ilgili sıkıntılar vardı, iyileşmiyordu. Bunun büyük ölçüde yediklerimizden kaynaklandığını fark ettik. Tatlıyı, alkolü, sigarayı ve gluteni tamamen çıkardım.”

Bu kez Murat Dalkılıç’ı gündeme taşıyan konu ise sahne performansı oldu.

Bu kez Murat Dalkılıç’ı gündeme taşıyan konu ise sahne performansı oldu.

Konser sırasında pantolonunun arka kısmında fark edilen ıslaklık, sosyal medyada kısa sürede viral hale geldi. Görüntülerle ilgili pek çok yorum yapılırken, Dalkılıç konuyu esprili bir dille açıklamayı tercih etti.

Ünlü şarkıcı yaşananları şöyle anlattı:

Ünlü şarkıcı yaşananları şöyle anlattı:

“Ya hakkaten alemsiniz annem aradı;

Sahnede altıma yaptığımı zannetmiş üzülmüş 😂😂

Evlat işte 40 yaşından sonra bile altına yapabilir 😁 sonra hiç bişey yokmuş gibi oynamaya devam eder hatta 😁

O geçen yaz ağustosta Antalya sıcağında çekilmiş bir video hava 50 derece..💁‍♂️”

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
