Murat Dalkılıç Konserinde Yaşanan Talihsiz Duruma Açıklık Getirdi

Uzun zamandır birlikte olduğu oyuncu Özgü Kaya ile bu yaz evlenecekleri konuşulan Dalkılıç'ın gündemden düşmeyen bir diğer konusu ise yıllardır yaşadığı sağlık problemi. Bugüne kadar tam 12 kez burun ameliyatı geçiren Murat Dalkılıç, kısa süre önce bir operasyon daha olacağını açıklamıştı. Dalkılıç, süreci şu sözlerle anlatmıştı:

“Ameliyatla ilgili süreci bekliyoruz. Herhalde son ameliyatım olacak. Hücre yenilemesiyle ilgili sıkıntılar vardı, iyileşmiyordu. Bunun büyük ölçüde yediklerimizden kaynaklandığını fark ettik. Tatlıyı, alkolü, sigarayı ve gluteni tamamen çıkardım.”