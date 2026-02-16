Murat Dalkılıç Konserinde Yaşanan Talihsiz Duruma Açıklık Getirdi
Murat Dalkılıç, bu kez konserinden yansıyan görüntülerle sosyal medyada gündem oldu. Sahne sırasında pantolonunun arka kısmında oluşan ıslaklık izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, yorumlar da peş peşe geldi. Konuyla ilgili sessiz kalmayan Dalkılıç, “Hakikaten alemsiniz, annem aradı” diyerek yaşananlara açıklık getirdi. Ünlü şarkıcının esprili yanıtı gündeme damga vurdu.
Murat Dalkılıç, bir süredir hem aşkı hem de sağlık sorunlarıyla gündemde.
Bu kez Murat Dalkılıç’ı gündeme taşıyan konu ise sahne performansı oldu.
Ünlü şarkıcı yaşananları şöyle anlattı:
