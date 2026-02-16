onedio
Bengü ile Serdar Ortaç’ın “Korkma Kalbim” Şarkısını İlk Kez Kaydettiği Görüntüler Ortaya Çıktı

Gülistan Başköy
16.02.2026 - 10:53

2007 yılında müzik listelerini alt üst eden “Korkma Kalbim” düetinin ilk stüdyo kayıt görüntüleri yıllar sonra ortaya çıktı. Bengü ve Serdar Ortaç’ın gençlik yıllarına ait o anlar sosyal medyada nostalji rüzgarı estirdi.

Gelin birlikte bakalım...

2000’li yıllara damga vuran pop şarkıları denince akla gelen ilk isimlerden biri Bengü, bir diğeri ise Serdar Ortaç.

İkilinin 2007 yılında birlikte seslendirdiği “Korkma Kalbim”, çıktığı dönemde büyük ses getirmiş, uzun süre listelerde zirvede kalmıştı. Aradan geçen yılların ardından şarkının ilk kez kaydedildiği stüdyo görüntüleri ortaya çıktı.

İki sanatçının henüz kariyerlerinin daha erken dönemlerindeki enerjisi ve heyecanı dikkat çekti.

Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
