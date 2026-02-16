Bengü ile Serdar Ortaç’ın “Korkma Kalbim” Şarkısını İlk Kez Kaydettiği Görüntüler Ortaya Çıktı
2007 yılında müzik listelerini alt üst eden “Korkma Kalbim” düetinin ilk stüdyo kayıt görüntüleri yıllar sonra ortaya çıktı. Bengü ve Serdar Ortaç’ın gençlik yıllarına ait o anlar sosyal medyada nostalji rüzgarı estirdi.
Gelin birlikte bakalım...
2000’li yıllara damga vuran pop şarkıları denince akla gelen ilk isimlerden biri Bengü, bir diğeri ise Serdar Ortaç.
İki sanatçının henüz kariyerlerinin daha erken dönemlerindeki enerjisi ve heyecanı dikkat çekti.
