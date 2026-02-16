Bennu Yıldırımlar’ın Vefat Eden Babasına Yazdığı Satırlar Yürek Burktu

Babasının, annesi Emel Yıldırımlar’ın yanına uğurlandığını belirten oyuncu, duygularını “İnsanlık adına gönülden inandığı ilkelerinden taviz vermeyen , gazeteciliğine ve futbolculuğuna sıkı sıkı bağlı , #nazımhikmet ’in bir çok şiirini ezbere okuyabilen, güzel anılarına ve dostlarına her daim sadık , doğru olanı söylemekten vazgeçmeyen, umudunu yitirmeden hayata devam etmenin en güzel örneği oldun benim için… dostların için…biriciktin her insan gibi ve çok özeldin…#14şubat günü sevdiceğin #emelyıldırımlar ’ın yanına , sonsuzluğa uğurladık seni…huzurla uyuyasın kuzum…

Oysa bugün senin doğum günündü…iyi ki benim babam olmuşsun…aklımda ve fikrimdesin… gözün arkada kalmasın…seni çok seviyorum babacığım, senin beni sevdiğin gibi…” sözleriyle dile getirdi.