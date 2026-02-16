onedio
Bennu Yıldırımlar’ın Vefat Eden Babasına Yazdığı Satırlar Yürek Burktu

Bennu Yıldırımlar'ın Vefat Eden Babasına Yazdığı Satırlar Yürek Burktu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
16.02.2026 - 09:25

Oyuncu Bennu Yıldırımlar, aldığı acı haberle yasa boğuldu. Yıldırımlar’ın babası Vedat Yıldırımlar, 14 Şubat’ta hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu, babasının vefatını sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla duyurdu.

Bennu Yıldırımlar, sinema ve tiyatro kariyerindeki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen isimlerden biri.

Ancak bu kez sevenlerinin karşısına büyük bir acıyla çıktı. Oyuncunun babası Vedat Yıldırımlar’ın vefatı, sanat camiasında ve sevenleri arasında derin üzüntü yarattı.

Acı tesadüf ise Vedat Yıldırımlar’ın vefatının, kendi doğum gününe denk gelmesi oldu. Bennu Yıldırımlar, babasına veda ettiği paylaşımında onun hayata bakışını, ilkelerini ve insanlara olan bağlılığını satır satır anlattı.

Yıldırımlar, paylaşımında babasının gazeteciliğe ve futbolculuğa olan tutkusunu, Nazım Hikmet şiirlerini ezbere okuyan entelektüel yönünü ve doğru bildiğinden vazgeçmeyen duruşunu vurguladı.

Babasının, annesi Emel Yıldırımlar’ın yanına uğurlandığını belirten oyuncu, duygularını “İnsanlık adına gönülden inandığı ilkelerinden taviz vermeyen , gazeteciliğine ve futbolculuğuna sıkı sıkı bağlı , #nazımhikmet ’in bir çok şiirini ezbere okuyabilen, güzel anılarına ve dostlarına her daim sadık , doğru olanı söylemekten vazgeçmeyen, umudunu yitirmeden hayata devam etmenin en güzel örneği oldun benim için… dostların için…biriciktin her insan gibi ve çok özeldin…#14şubat günü sevdiceğin #emelyıldırımlar ’ın yanına , sonsuzluğa uğurladık seni…huzurla uyuyasın kuzum…

Oysa bugün senin doğum günündü…iyi ki benim babam olmuşsun…aklımda ve fikrimdesin… gözün arkada kalmasın…seni çok seviyorum babacığım, senin beni sevdiğin gibi…” sözleriyle dile getirdi.

