Bennu Yıldırımlar’ın Vefat Eden Babasına Yazdığı Satırlar Yürek Burktu
Oyuncu Bennu Yıldırımlar, aldığı acı haberle yasa boğuldu. Yıldırımlar’ın babası Vedat Yıldırımlar, 14 Şubat’ta hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu, babasının vefatını sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bennu Yıldırımlar, sinema ve tiyatro kariyerindeki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen isimlerden biri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yıldırımlar, paylaşımında babasının gazeteciliğe ve futbolculuğa olan tutkusunu, Nazım Hikmet şiirlerini ezbere okuyan entelektüel yönünü ve doğru bildiğinden vazgeçmeyen duruşunu vurguladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın