Demet Akalın'dan Eylül Lize Kandemir’in İddialı Kombinine Sert Eleştiri
Netflix’in merakla beklenen yapımlarından Masumiyet Müzesi, geçtiğimiz günlerde İstanbul’da düzenlenen görkemli bir gala gecesiyle izleyiciyle buluştu. Dizinin başrolünde yer alan Eylül Lize Kandemir, gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri olurken, tarzı kadar aldığı eleştirilerle de gündeme oturdu.
Orhan Pamuk’un aynı adlı eserinden uyarlanan ve Netflix ekranlarında yayınlanacak olan Masumiyet Müzesi, İstanbul'da düzenlenen özel gala gecesiyle tanıtıldı.
Dizideki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Eylül Lize Kandemir, gala gecesinde tercih ettiği iddialı kıyafetiyle de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Demet Akalın ise eleştiren taraf oldu.
