Demet Akalın'dan Eylül Lize Kandemir'in İddialı Kombinine Sert Eleştiri

Demet Akalın'dan Eylül Lize Kandemir’in İddialı Kombinine Sert Eleştiri

Gülistan Başköy
Magazin Editörü
15.02.2026 - 14:50

Netflix’in merakla beklenen yapımlarından Masumiyet Müzesi, geçtiğimiz günlerde İstanbul’da düzenlenen görkemli bir gala gecesiyle izleyiciyle buluştu. Dizinin başrolünde yer alan Eylül Lize Kandemir, gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri olurken, tarzı kadar aldığı eleştirilerle de gündeme oturdu.

Orhan Pamuk'un aynı adlı eserinden uyarlanan ve Netflix ekranlarında yayınlanacak olan Masumiyet Müzesi, İstanbul'da düzenlenen özel gala gecesiyle tanıtıldı.

Orhan Pamuk’un aynı adlı eserinden uyarlanan ve Netflix ekranlarında yayınlanacak olan Masumiyet Müzesi, İstanbul'da düzenlenen özel gala gecesiyle tanıtıldı.

Başrollerini Selahattin Paşalı ve Eylül Lize Kandemir’in paylaştığı dizi, daha yayınlanmadan büyük ilgi görmeyi başardı.

Gecede basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Selahattin Paşalı, genç rol arkadaşı hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Kandemir’in setin ilk günlerinde biraz çekingen olduğunu söyleyen Paşalı, süreç içindeki değişimini şu sözlerle anlattı:

“Eylül başlarda biraz ürkekti ama zamanla bambaşka birine dönüştü. Bu gelişimi izlemek benim için çok kıymetliydi. Onunla gurur duyuyorum.”

Dizideki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Eylül Lize Kandemir, gala gecesinde tercih ettiği iddialı kıyafetiyle de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Dizideki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Eylül Lize Kandemir, gala gecesinde tercih ettiği iddialı kıyafetiyle de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Genç oyuncunun stili oldukça cesur ve modern bulunurken, 'Taş gibi' , 'Hayran kaldık' yorumları yağdı.

Demet Akalın ise eleştiren taraf oldu.

Demet Akalın ise eleştiren taraf oldu.

Ünlü şarkıcı, Kandemir’in gala stiline sosyal medya üzerinden yaptığı yorumla dikkat çekti. Akalın, genç oyuncunun kıyafetiyle ilgili olarak, “İlla iç çamaşırı hizanı göstermek zorunda mısın be kızım? Açık zaten, izliyoruz. Bırak, açma… Allah Allah” ifadelerini kullanarak eleştirisini dile getirdi.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
