Kızılcık Şerbeti'nin Salkım'ı Özge Borak'ın Bikinili Pozları Sosyal Medyayı Salladı
Özge Borak, 44. yaşını yaz enerjisiyle kutladı! Son dönemde Kızılcık Şerbeti dizisindeki Salkım karakteriyle adından sıkça söz ettiren başarılı oyuncu, yeni yaşını bikinili tatil pozlarıyla karşıladı. Borak’ın fit görünümü ve enerjik halleri sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı.
Kariyeri kadar özel hayatıyla da yıllardır magazin gündeminde yer alan Özge Borak, yıllar önce Bülent Şakrak’la evliliğiyle, ardından Ata Demirer’le yaşadığı birliktelikle konuşulmuştu.
44 yaşına giren Özge Borak, doğum gününü geçtiğimiz yaz aylarında tatilde çekilen karelerle kutlamayı tercih etti.
Borak, paylaşımına “Her yaşımda olduğu gibi bu yaşımı da yaz neşesiyle karşılıyorum. ☀️🥂💃🏻🎉😘” notunu düşerek enerjisinden hiçbir şey kaybetmediğini gösterdi.
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Yaz geçeli tam 6 ay oldu efenimmm🤭
çoğu oyuncu kızılcık şerbetine katılıp deniz baykal zihniyetlileri kudurtmaya başladı 🤣
güzel bayan tek seyrettiğim dizi.