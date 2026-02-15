onedio
Kızılcık Şerbeti'nin Salkım'ı Özge Borak'ın Bikinili Pozları Sosyal Medyayı Salladı

Kızılcık Şerbeti'nin Salkım'ı Özge Borak'ın Bikinili Pozları Sosyal Medyayı Salladı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
15.02.2026 - 10:55

Özge Borak, 44. yaşını yaz enerjisiyle kutladı! Son dönemde Kızılcık Şerbeti dizisindeki Salkım karakteriyle adından sıkça söz ettiren başarılı oyuncu, yeni yaşını bikinili tatil pozlarıyla karşıladı. Borak’ın fit görünümü ve enerjik halleri sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı.

Kariyeri kadar özel hayatıyla da yıllardır magazin gündeminde yer alan Özge Borak, yıllar önce Bülent Şakrak’la evliliğiyle, ardından Ata Demirer’le yaşadığı birliktelikle konuşulmuştu.

Ancak son yıllarda odağını tamamen işine veren oyuncu, Kızılcık Şerbeti ile ekranlara güçlü bir dönüş yaptı. Dizide canlandırdığı Salkım karakteriyle izleyiciden tam not alan Borak, başarılı performansıyla adından söz ettirmeyi sürdürüyor.

44 yaşına giren Özge Borak, doğum gününü geçtiğimiz yaz aylarında tatilde çekilen karelerle kutlamayı tercih etti.

Deniz ve güneş eşliğinde verdiği bikinili pozları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü oyuncu, yeni yaşına dair duygularını da samimi bir notla dile getirdi.

Borak, paylaşımına “Her yaşımda olduğu gibi bu yaşımı da yaz neşesiyle karşılıyorum. ☀️🥂💃🏻🎉😘” notunu düşerek enerjisinden hiçbir şey kaybetmediğini gösterdi.

Oyuncunun paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni alırken, “Yaş aldıkça güzelleşiyor”, “Kim der 44 yaşında”, “Enerjisi çok hoş” gibi yorumlar dikkat çekti.

Gülistan Başköy
maestro__

Yaz geçeli tam 6 ay oldu efenimmm🤭

Kedi Oyuncağı

çoğu oyuncu kızılcık şerbetine katılıp deniz baykal zihniyetlileri kudurtmaya başladı 🤣

nazifegurergil1957

güzel bayan tek seyrettiğim dizi.