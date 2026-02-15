Berlin Film Festivali’ne Katılan Özgü Namal'ın Son Haline Sosyal Medyada Beğeni Yağdı

Basın mensupları, hikâyenin Türkiye’de çekilmesi hâlinde performansın değişip değişmeyeceğini sordu. Özgü Namal bu soruya oldukça net ve sakin bir yanıt verdi.

Deneyimli oyuncu, performansın coğrafyadan çok projeyi yaratan dünyanın ruhuyla ilgili olduğunu vurguladı. “Bu, Türkiye’de anlatılamayacak ya da çekilemeyecek bir hikâye değil” diyen Namal, kamera önünde yaklaşımının değişmediğini, asıl belirleyici unsurun yönetmenin bakış açısı ve projenin atmosferi olduğunu söyledi. İlker Çatak’ın Almanya’ya olan hâkimiyetinin ve mekânla kurduğu ilişkinin filme ayrı bir derinlik kattığını da sözlerine ekledi.