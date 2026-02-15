onedio
Berlin Film Festivali’ne Katılan Özgü Namal'ın Son Haline Sosyal Medyada Beğeni Yağdı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
15.02.2026 - 09:53

Özgü Namal, 76. Berlin Film Festivali’nde bu kez yalnızca oyunculuğuyla değil, duru güzelliğiyle de gündemin merkezine oturdu. İlker Çatak’ın yönetmenliğini üstlendiği Sarı Zarflar filmiyle En İyi Oyuncu kategorisinde aday gösterilen Namal, festival kapsamında düzenlenen söyleşide basının sorularını yanıtladı. Uzun bir aradan sonra uluslararası bir projeyle kamera karşısına geçen oyuncunun hem sözleri hem de son hali sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Berlin’de izleyiciyle buluşan Sarı Zarflar, Almanya’da geçen hikâyesi ve ortak yapım süreciyle dikkat çekerken, söyleşide en çok konuşulan konulardan biri filmin çekim mekânı oldu.

Basın mensupları, hikâyenin Türkiye’de çekilmesi hâlinde performansın değişip değişmeyeceğini sordu. Özgü Namal bu soruya oldukça net ve sakin bir yanıt verdi.

Deneyimli oyuncu, performansın coğrafyadan çok projeyi yaratan dünyanın ruhuyla ilgili olduğunu vurguladı. “Bu, Türkiye’de anlatılamayacak ya da çekilemeyecek bir hikâye değil” diyen Namal, kamera önünde yaklaşımının değişmediğini, asıl belirleyici unsurun yönetmenin bakış açısı ve projenin atmosferi olduğunu söyledi. İlker Çatak’ın Almanya’ya olan hâkimiyetinin ve mekânla kurduğu ilişkinin filme ayrı bir derinlik kattığını da sözlerine ekledi.

Kaçıranlar için:

Namal, Alman ve Türk sinemasının bir arada üretim yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu tür projelerin sinema adına büyük bir zenginlik olduğunu ifade etti.

Söyleşi boyunca sergilediği sakin duruşu ve samimi anlatımıyla da dikkat çeken oyuncu, festivalin öne çıkan isimlerinden biri oldu.

Öte yandan söyleşi sonrası paylaşılan görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılırken, Özgü Namal’ın son hali de ayrı bir gündem yarattı. Yıllara meydan okuyan doğal güzelliği için çok sayıda kullanıcı yorum yaptı. “Çok güzelsin”, “Olduğu gibi kalmak büyük cesaret”, “Estetik yaptırmaması ayrı bir zarafet” gibi yorumlar dikkat çekerken, Namal’ın doğallığına duyulan hayranlık sosyal medyada açıkça hissedildi.

