Berlin Film Festivali’ne Katılan Özgü Namal'ın Son Haline Sosyal Medyada Beğeni Yağdı
Özgü Namal, 76. Berlin Film Festivali’nde bu kez yalnızca oyunculuğuyla değil, duru güzelliğiyle de gündemin merkezine oturdu. İlker Çatak’ın yönetmenliğini üstlendiği Sarı Zarflar filmiyle En İyi Oyuncu kategorisinde aday gösterilen Namal, festival kapsamında düzenlenen söyleşide basının sorularını yanıtladı. Uzun bir aradan sonra uluslararası bir projeyle kamera karşısına geçen oyuncunun hem sözleri hem de son hali sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Berlin’de izleyiciyle buluşan Sarı Zarflar, Almanya’da geçen hikâyesi ve ortak yapım süreciyle dikkat çekerken, söyleşide en çok konuşulan konulardan biri filmin çekim mekânı oldu.
Namal, Alman ve Türk sinemasının bir arada üretim yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu tür projelerin sinema adına büyük bir zenginlik olduğunu ifade etti.
