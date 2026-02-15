onedio
article/comments
article/share
Ufuk Özkan’ın Karaciğer Nakli Sonrası Yaşadığı Değişim Sosyal Medyada Gündem Oldu

Ufuk Özkan’ın Karaciğer Nakli Sonrası Yaşadığı Değişim Sosyal Medyada Gündem Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
15.02.2026 - 08:53

Başarılı oyuncu Ufuk Özkan, geçirdiği ameliyatın ardından sağlığına kavuştu. Zorlu süreci geride bırakan Özkan’ın taburcu olduktan sonra yaptığı paylaşımlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Özellikle karaciğer nakli sonrası yaşadığı değişim dikkat çekti. Sevenleri ünlü oyuncunun son haline “Yüzüne renk gelmiş”, “Çok sevindim” yorumları yaptı.

İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan, karaciğer yetmezliği nedeniyle hayati bir operasyon geçirmişti.

Yaklaşık 8 saat süren ameliyatın ardından hem Özkan'ın hem de donörünün sağlık durumunun iyi olduğu açıklanmıştı.

Ameliyat sonrası servise alınan ve kısa süre içinde taburcu edilen ünlü oyuncu, yaşadığı süreci sosyal medya hesabından samimi sözlerle anlattı. Yoğun bakım sürecinin ardından yaptığı paylaşımda kendisine edilen duaların gücünü hissettiğini belirterek, “Bu kadar çok sevildiğimi düşünmüyordum. Dua eden herkese teşekkür ederim. Dualarınız benim muhafızlarım oldu” ifadelerini kullandı.

Sağlığını uzun süre ihmal ettiğini de açık yüreklilikle dile getiren Özkan, yıllarca aralıksız çalıştığını söyledi.

“Yazları film, kışları tiyatro… Hep sağlığı öteledim. Kendime ‘dur’ demedim, sağlığım bana dedi” sözleriyle dikkat çekti.

Bu süreçte kendisine donör olan Salih Kıvırcık ile aralarındaki bağın bambaşka bir noktaya geldiğini vurgulayan Özkan, onu artık öz kardeşi olarak gördüğünü ifade etti. Özkan’ın kardeşi Umut Özkan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, ameliyat sonrası sürecin olumlu ilerlediğini duyurmuştu.

Taburcu olduktan sonra “Biz hastaneden çıktık, gayet iyiyiz” notuyla paylaşılan ilk kare, kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Ancak bu paylaşımın ardından, Özkan ve donörünün yeniden yoğun bakıma alındığı yönünde iddialar ortaya atıldı.

Ünlü oyuncu bu söylentilere yine kendisi yanıt verdi:

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
