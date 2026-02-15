Ufuk Özkan’ın Karaciğer Nakli Sonrası Yaşadığı Değişim Sosyal Medyada Gündem Oldu

Yaklaşık 8 saat süren ameliyatın ardından hem Özkan'ın hem de donörünün sağlık durumunun iyi olduğu açıklanmıştı.

Ameliyat sonrası servise alınan ve kısa süre içinde taburcu edilen ünlü oyuncu, yaşadığı süreci sosyal medya hesabından samimi sözlerle anlattı. Yoğun bakım sürecinin ardından yaptığı paylaşımda kendisine edilen duaların gücünü hissettiğini belirterek, “Bu kadar çok sevildiğimi düşünmüyordum. Dua eden herkese teşekkür ederim. Dualarınız benim muhafızlarım oldu” ifadelerini kullandı.