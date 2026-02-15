Ufuk Özkan’ın Karaciğer Nakli Sonrası Yaşadığı Değişim Sosyal Medyada Gündem Oldu
Başarılı oyuncu Ufuk Özkan, geçirdiği ameliyatın ardından sağlığına kavuştu. Zorlu süreci geride bırakan Özkan’ın taburcu olduktan sonra yaptığı paylaşımlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Özellikle karaciğer nakli sonrası yaşadığı değişim dikkat çekti. Sevenleri ünlü oyuncunun son haline “Yüzüne renk gelmiş”, “Çok sevindim” yorumları yaptı.
İşte detaylar...
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan, karaciğer yetmezliği nedeniyle hayati bir operasyon geçirmişti.
Sağlığını uzun süre ihmal ettiğini de açık yüreklilikle dile getiren Özkan, yıllarca aralıksız çalıştığını söyledi.
Taburcu olduktan sonra “Biz hastaneden çıktık, gayet iyiyiz” notuyla paylaşılan ilk kare, kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
Ünlü oyuncu bu söylentilere yine kendisi yanıt verdi:
