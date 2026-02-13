onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Sydney Sweeney Makyajsız Haliyle Sosyal Medyada Beğeni Topladı

Sydney Sweeney Makyajsız Haliyle Sosyal Medyada Beğeni Topladı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
13.02.2026 - 08:54

Son dönemde yabancı ünlülerin makyajsız ve filtresiz halleri sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Dua Lipa ve Margot Robbie’nin doğal görüntüleri hem övgü hem eleştiri almıştı. Ancak bu kez tablo biraz farklı. Sydney Sweeney makyajsız görüntülendi ve beklenen tartışma çıkmadı. Sosyal medyada çoğunluk ünlü oyuncunun doğal halini beğendi.

Gelin birlikte bakalım...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hollywood’un yükselen yıldızlarından Sydney Sweeney, kariyerindeki çıkışıyla olduğu kadar güzelliğiyle de sık sık konuşulan isimlerden.

Hollywood’un yükselen yıldızlarından Sydney Sweeney, kariyerindeki çıkışıyla olduğu kadar güzelliğiyle de sık sık konuşulan isimlerden.

Euphoria dizisinde hayat verdiği Cassie karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan oyuncu, ardından The White Lotus, Sharp Objects ve Reality, The Housemaid gibi projelerle oyunculuk yelpazesini genişletti. 

Sweeney yalnızca projeleriyle değil, sıra dışı girişimleriyle de adından söz ettiriyor. Bir süre önce kendi banyo suyundan üretilen ve kısa sürede tükenen sabunlarla sosyal medyada olay olmuştu. Ardından “SYRN” adını verdiği iç çamaşırı markasıyla bambaşka bir alana adım attı.

Güzelliği ve kusursuz fiziğiyle konuşulmaya alışkın olan ünlü oyuncu, bu kez kameralara makyajsız yakalandı.

Güzelliği ve kusursuz fiziğiyle konuşulmaya alışkın olan ünlü oyuncu, bu kez kameralara makyajsız yakalandı.

Son dönemde ünlü isimlerin doğal halleri adeta sosyal medya sınavından geçerken, Sweeney için tablo daha ılımlı oldu.

Fotoğrafların yayılmasının ardından birçok kullanıcı “Zaten doğal güzel”, “Makyajsız da aynı”, “Makyaja ihtiyacı yokmuş” gibi yorumlar yaptı.

Fotoğrafların yayılmasının ardından birçok kullanıcı “Zaten doğal güzel”, “Makyajsız da aynı”, “Makyaja ihtiyacı yokmuş” gibi yorumlar yaptı.
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
4
3
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın