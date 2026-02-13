Sydney Sweeney Makyajsız Haliyle Sosyal Medyada Beğeni Topladı
Son dönemde yabancı ünlülerin makyajsız ve filtresiz halleri sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Dua Lipa ve Margot Robbie’nin doğal görüntüleri hem övgü hem eleştiri almıştı. Ancak bu kez tablo biraz farklı. Sydney Sweeney makyajsız görüntülendi ve beklenen tartışma çıkmadı. Sosyal medyada çoğunluk ünlü oyuncunun doğal halini beğendi.
Hollywood’un yükselen yıldızlarından Sydney Sweeney, kariyerindeki çıkışıyla olduğu kadar güzelliğiyle de sık sık konuşulan isimlerden.
Güzelliği ve kusursuz fiziğiyle konuşulmaya alışkın olan ünlü oyuncu, bu kez kameralara makyajsız yakalandı.
Fotoğrafların yayılmasının ardından birçok kullanıcı “Zaten doğal güzel”, “Makyajsız da aynı”, “Makyaja ihtiyacı yokmuş” gibi yorumlar yaptı.
