onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Burak Özçivit’in Abu Dhabi’den Dubai’ye Uzanan Gayrimenkul Yatırımları Ortaya Döküldü!

Burak Özçivit’in Abu Dhabi’den Dubai’ye Uzanan Gayrimenkul Yatırımları Ortaya Döküldü!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
12.02.2026 - 14:56

Ünlü oyuncu Burak Özçivit, bu kez yurt içindeki ve yurt dışındaki gayrimenkul yatırımlarıyla gündeme geldi. Abu Dhabi, Dubai ve İstanbul Eyüp’te mülklerinin olduğu iddiası magazin kulislerini hareketlendirdi. Mehmet Üstündağ, Özçivit’in Körfez’deki yatırımlarını tek tek açıkladı. 11 odalı malikane, lüks rezidanslar ve İstanbul’daki daireler dikkat çekti. 

İşte detaylar...

Kaynak: Gel Konuşalım/ Mehmet Üstündağ

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Son dönemde yalnızca kariyeriyle değil, kazancı ve yatırımlarıyla da sık sık gündeme gelen Burak Özçivit, magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

Son dönemde yalnızca kariyeriyle değil, kazancı ve yatırımlarıyla da sık sık gündeme gelen Burak Özçivit, magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Osman Bey karakteriyle uzun süre ekranlarda yer alan Özçivit, yeni sezon için bölüm başına 4 milyon TL talep edince yapım şirketiyle anlaşmazlık yaşamış ve projeye veda etmişti.

Diziden ayrılığın ardından rotasını tiyatro sahnelerine çeviren ünlü oyuncu, geçtiğimiz haftalarda Rusya’nın Astrakhan kentinde katıldığı bir etkinlikte “kral” ilan edilmesiyle gündeme gelmişti. Bu organizasyondan yaklaşık 20 milyon TL kazandığı iddia edilmiş, magazin kulisleri bir kez daha hareketlenmişti.

Özçivit’in kazancı bununla da sınırlı kalmadı.

Özçivit’in kazancı bununla da sınırlı kalmadı.

Ünlü bir inşaat firmasının reklam yüzü olan oyuncunun, bu anlaşmadan da 45 milyon TL aldığı konuşuldu. Tüm bu gelirlerle birlikte Burak Özçivit’in toplam servetinin 1 milyar TL’yi aştığı öne sürülüyor. 

Lüks tutkusuyla bilinen Burak Özçivit’in otomobil koleksiyonu da uzun süredir magazin gündeminde. Ünlü oyuncunun garajında; 2 adet Ferrari, 1 pickup, 1 Mercedes GT, 1 klasik otomobil, 2 Porsche bulunduğu konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde ise özel plakalı Rolls-Royce aracıyla görüntülenen Özçivit, sosyal medyada gündem olmuştu. Söz konusu aracın piyasa değerinin yaklaşık 35 milyon TL olduğu iddia edilmişti.

Kaçıranlar için detaylardan burada bahsetmiştik:

Bu kez gündem gayrimenkul yatırımları oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın