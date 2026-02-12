Burak Özçivit’in Abu Dhabi’den Dubai’ye Uzanan Gayrimenkul Yatırımları Ortaya Döküldü!

Ünlü bir inşaat firmasının reklam yüzü olan oyuncunun, bu anlaşmadan da 45 milyon TL aldığı konuşuldu. Tüm bu gelirlerle birlikte Burak Özçivit’in toplam servetinin 1 milyar TL’yi aştığı öne sürülüyor.

Lüks tutkusuyla bilinen Burak Özçivit’in otomobil koleksiyonu da uzun süredir magazin gündeminde. Ünlü oyuncunun garajında; 2 adet Ferrari, 1 pickup, 1 Mercedes GT, 1 klasik otomobil, 2 Porsche bulunduğu konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde ise özel plakalı Rolls-Royce aracıyla görüntülenen Özçivit, sosyal medyada gündem olmuştu. Söz konusu aracın piyasa değerinin yaklaşık 35 milyon TL olduğu iddia edilmişti.