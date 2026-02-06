onedio
Lüks Tutkusuyla Bilinen Burak Özçivit’in Yeni Aracının Fiyatı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
06.02.2026 - 11:31

Etiler'de yeni satın aldığı Rolls-Royce aracıyla görüntülenen Burak Özçivit sosyal medyada gündem oldu. Dizi ve reklamlardan kazandığı paralarla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncunun yeni aracının fiyatı dudak uçuklattı.

Kaynak: Magazin Burada

Burak Özçivit son olarak Kuruluş Osman dizisiyle karşımıza çıkmıştı.

Başrolünü üstlendiği dizide yeni sezon için bölüm başına 4 milyon lira isteyince yapım şirketiyle anlaşmazlık yaşamış ve diziden ayrılmıştı. Şimdilerde tiyatro sahnelerinde karşımıza çıkan Özçivit geçtiğimiz günlerde Rusya’nın Astrakhan kentinde katıldığı bir etkinlikte 'kral' ilan edilmiş, bu organizasyondan 20 milyon TL aldığı iddiasıyla gündeme gelmişti.

Ardından da ünlü bir inşaat şirketinin yüzü olmuş, markayla yaptığı reklam anlaşmasından da 45 milyon TL kazandığı konuşulmuştu.

Kaçıranlar için detaylardan burada bahsetmiştik:

Servetinin 1 milyar lirayı aştığı öne sürülen Burak Özçivit'in otomobil tutkusu da malum.

Ünlü oyuncunun garajında 2 adet Ferrari, 1 pickup, 1 Mercedes GT, 1 klasik otomobil ve 2 Porsche bulunduğu biliniyor. Son olarak Etiler'de yeni satın aldığı Rolls-Royce aracıyla görüntülenen Burak Özçivit sosyal medyada gündem oldu.

Özçivit'in özel plakalı aracının piyasa değerinin yaklaşık 35 milyon lira olduğu iddia edildi.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

