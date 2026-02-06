Lüks Tutkusuyla Bilinen Burak Özçivit’in Yeni Aracının Fiyatı Sosyal Medyada Gündem Oldu
Etiler'de yeni satın aldığı Rolls-Royce aracıyla görüntülenen Burak Özçivit sosyal medyada gündem oldu. Dizi ve reklamlardan kazandığı paralarla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncunun yeni aracının fiyatı dudak uçuklattı.
Kaynak: Magazin Burada
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Burak Özçivit son olarak Kuruluş Osman dizisiyle karşımıza çıkmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Servetinin 1 milyar lirayı aştığı öne sürülen Burak Özçivit'in otomobil tutkusu da malum.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın