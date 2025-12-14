onedio
Kuruluş Osman Sonrası En Büyük Hamle: Burak Özçivit’ten Rekor Anlaşma!

Gülistan Başköy
14.12.2025 - 12:38

Kuruluş Osman’dan ayrılığıyla gündeme gelen Burak Özçivit, bu kez kazancıyla adından söz ettiriyor. Ünlü oyuncunun yeni projesi için yaptığı reklam anlaşmasından tam 45 milyon TL kazandığı ortaya çıktı. Söz konusu anlaşmanın yalnızca reklam filmiyle sınırlı olmadığı, sahneye çıkacağı oyunu da kapsadığı öğrenildi. Özçivit’in lüks yaşamı da dikkat çekiyor. 4 milyon dolarlık otomobil koleksiyonu için Riva’da özel bir garaj kiraladığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. 

Kaynak: Müge Dağıstanlı

Başrolünü oynadığı Kuruluş Osman dizisinde yeni sezonda bölüm başına 4 milyon TL talep ettiği için yapım şirketiyle anlaşamayan ve projeden ayrılan Burak Özçivit, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

Ünlü oyuncu, kariyerinde ilk kez tek kişilik bir tiyatro oyunu ile seyirci karşısına çıkacak. 'İstanbul’un En Güzel Kızı' adlı oyun, sahne dünyasına iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

Yapımın ilk etapta beş ülke ve 16 şehirde eş zamanlı olarak bilet satışına açılacağı öğrenildi. Özçivit, oyunda hayatını şehrine, babasına ve en büyük tutkularına adamış 'Oki' adlı bir oto tamircisini canlandıracak. Tiyatro sahnesi için yoğun bir hazırlık sürecine giren oyuncu, şimdiden büyük bir merak uyandırmış durumda.

Kazancıyla da sık sık gündeme gelen Burak Özçivit, geçtiğimiz günlerde Rusya’nın Astrakhan kentinde katıldığı bir etkinlikte "kral" ilan edilmiş, bu organizasyondan 20 milyon TL aldığı konuşulmuştu.

Ancak bu kez ortaya çıkan rakam çok daha büyük. Müge Dağıstanlı’nın haberine göre, ünlü bir inşaat şirketinin yüzü olan Özçivit, markayla yaptığı reklam anlaşmasından 45 milyon TL kazandı. Üstelik bu anlaşmaya yalnızca reklam filmi değil, oyuncunun sahne alacağı 'İstanbul’un En Güzel Kızı' oyunu da dahil edildi. Şirketin oyunun ana sponsoru olduğu öğrenildi.

Öte yandan Burak Özçivit’in özel hayatı da en az projeleri kadar dikkat çekiyor. Oyunda bir oto tamircisini canlandıracak olan Özçivit’in, gerçek hayatta lüks araçlardan oluşan 10 otomobile sahip olduğu ve koleksiyonun toplam değerinin 4 milyon dolar olduğu iddia edildi. Ünlü oyuncunun, araçları için Riva’da özel bir garaj kiraladığı da konuşulan detaylar arasında yer aldı.

Gülistan Başköy
