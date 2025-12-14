Kuruluş Osman Sonrası En Büyük Hamle: Burak Özçivit’ten Rekor Anlaşma!
Kuruluş Osman’dan ayrılığıyla gündeme gelen Burak Özçivit, bu kez kazancıyla adından söz ettiriyor. Ünlü oyuncunun yeni projesi için yaptığı reklam anlaşmasından tam 45 milyon TL kazandığı ortaya çıktı. Söz konusu anlaşmanın yalnızca reklam filmiyle sınırlı olmadığı, sahneye çıkacağı oyunu da kapsadığı öğrenildi. Özçivit’in lüks yaşamı da dikkat çekiyor. 4 milyon dolarlık otomobil koleksiyonu için Riva’da özel bir garaj kiraladığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.
Kaynak: Müge Dağıstanlı
Başrolünü oynadığı Kuruluş Osman dizisinde yeni sezonda bölüm başına 4 milyon TL talep ettiği için yapım şirketiyle anlaşamayan ve projeden ayrılan Burak Özçivit, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.
Kazancıyla da sık sık gündeme gelen Burak Özçivit, geçtiğimiz günlerde Rusya’nın Astrakhan kentinde katıldığı bir etkinlikte "kral" ilan edilmiş, bu organizasyondan 20 milyon TL aldığı konuşulmuştu.
