Kuruluş Osman Sonrası En Büyük Hamle: Burak Özçivit’ten Rekor Anlaşma!

Ancak bu kez ortaya çıkan rakam çok daha büyük. Müge Dağıstanlı’nın haberine göre, ünlü bir inşaat şirketinin yüzü olan Özçivit, markayla yaptığı reklam anlaşmasından 45 milyon TL kazandı. Üstelik bu anlaşmaya yalnızca reklam filmi değil, oyuncunun sahne alacağı 'İstanbul’un En Güzel Kızı' oyunu da dahil edildi. Şirketin oyunun ana sponsoru olduğu öğrenildi.

Öte yandan Burak Özçivit’in özel hayatı da en az projeleri kadar dikkat çekiyor. Oyunda bir oto tamircisini canlandıracak olan Özçivit’in, gerçek hayatta lüks araçlardan oluşan 10 otomobile sahip olduğu ve koleksiyonun toplam değerinin 4 milyon dolar olduğu iddia edildi. Ünlü oyuncunun, araçları için Riva’da özel bir garaj kiraladığı da konuşulan detaylar arasında yer aldı.