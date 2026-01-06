İlk 6 Aylık Maaş Devletten: Cumhurbaşkanı Erdoğan 18-25 Yaş Arasındakiler İçin Genç İstihdam Hamlesini Duyurdu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, genç istihdamını desteklemek amacıyla önemli bir adım attıklarını açıkladı. Erdoğan, 18-25 yaş arasındaki gençlere yönelik başlatılan NewUp Programı ile ilk 6 ay maaşın devlete ait olacağını duyurdu. Programa katılan gençlere günlük 1.375 lira cep harçlığı sağlanacağını belirten Erdoğan, iş kazası, meslek hastalığı ve genel sağlık sigortası primlerinin de devlet tarafından karşılanacağını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yaptığı açıklamada "18-25 yaş arası gençlere ilk 6 ay maaş devletten" dedi.
Erdoğan'ın burada yaptığı açıklamalardan öne çıkan satır başları şu şekilde:
"Gençlerimizi El Üstünde Tutuyor, Onlara Destek Oluyoruz"
