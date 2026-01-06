İlk 6 Aylık Maaş Devletten: Cumhurbaşkanı Erdoğan 18-25 Yaş Arasındakiler İçin Genç İstihdam Hamlesini Duyurdu

'Hükumet olarak gençlerimize daha iyi bir gelecek sağlamak için elimizden geleni yapmanın çabası içindeyiz. Bizim bu ülke ile ilgili hayallerimiz var, büyük ve güçlü Türkiye vizyonumuz var.

5 temel destek alanını kapsayan gençliğin üretim çağı programı ile her gencimizin yeteneklerini geliştirebildiği bir sistem kurmayı hedefliyoruz. Gençlerimize ve işverenlerimize yeni destekler sunacağız.

Güç programımız kapsamında ilk adımı staj destekleri ile atıyoruz. İş-kur bünyesindeki staj portalı ile evlatlarımız uygun staj imkanlarına erişebiliyor, işletmelerimiz de iş ilanlarını yayınlayabiliyorlar. Ulusal staj programını işkur'un uhdesine devrettik ve mevcut staj portalı ile birleştirdik.

Aktif iş gücü programlarından yararlanan işletmelere de en yüzde 10 oranında stajyer alma zorunluluğu getiriyoruz. Staj döneminde gençlerimizin ücret ve prim maliyetlerini desteklemeye devam edeceğiz. İş yeri ve stajyer eşleşmesini kolaylaştırmak için iş, ve meslek danışmanlığı hizmeti vererek gençlerimizin yanında olacağız. Staj desteklerimize önümüzdeki 3 yıl için toplam 27 milyar liralık bütçe ayırdık. Staj başvurularını bugün itibarıyla işkur üzerinden almaya başlıyoruz.

MYO’larımızın son sınıflarında eğitimlerini sürdüren öğrencilerimizin bilgilerini de yakında İŞKUR veri tabanına dahil edeceğiz. Her öğrencimize kendileriyle yakından ilgilenecek iş ve meslek danışmanı atayacağız.

'Gençler iş beğenmiyor' diyorlar. Bu tarz gençlerimize haksızlık eden hgenellemelerin yapıldığını görüyoruz. 'Ev genci' gibi incitici ifadelerle gençlerimizin hedef alındığına şahit oluyoruz. Onların potansiyelini yok sayan hiçbir yaklaşımı kabul etmedik, etmeyeceğiz. İşverenlerimizin haklarını nasıl gözetiyorsak gençlerimizin hassasiyetlerine de kulak vermemiz gerekiyor.

18-25 yaş arası gençlere ilk 6 ay maaş devletten.

Türkiye’nin geleceğinde önemli roller üstlenecek her bir gencimizi ihtiyaç duyulan alanlara kazandırmakta kararlıyız; üçüncü destek modülümüz NewUp Programı’nı işte bu amaçla başlatıyoruz. Bu programla gençlerimiz yeni beceriler kazanacak ve farklı alanlarda görev alarak uygulamalı deneyim elde edecekler. Programa katılan her gencimize günlük 1.375 lira cep harçlığı vereceğiz, iş kazası, meslek hastalığı ve genel sağlık sigortası primlerini de İŞKUR üzerinden devlet olarak biz üstleneceğiz. Bu suretle önümüzdeki üç yıl boyunca her sene 150 bin, üç yılın sonunda ise toplam 450 bin gencimize eğitim vereceğiz; 108 milyar lira kaynak ayırdığımız bu programla eğitim ve istihdamın dışında kalmış gençlerimizi üretim sürecine yeniden dâhil etmiş olacağız'