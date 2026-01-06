onedio
İlk 6 Aylık Maaş Devletten: Cumhurbaşkanı Erdoğan 18-25 Yaş Arasındakiler İçin Genç İstihdam Hamlesini Duyurdu



Recep Tayyip Erdoğan
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
06.01.2026 - 15:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, genç istihdamını desteklemek amacıyla önemli bir adım attıklarını açıkladı. Erdoğan, 18-25 yaş arasındaki gençlere yönelik başlatılan NewUp Programı ile ilk 6 ay maaşın devlete ait olacağını duyurdu. Programa katılan gençlere günlük 1.375 lira cep harçlığı sağlanacağını belirten Erdoğan, iş kazası, meslek hastalığı ve genel sağlık sigortası primlerinin de devlet tarafından karşılanacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yaptığı açıklamada "18-25 yaş arası gençlere ilk 6 ay maaş devletten" dedi.



Erdoğan ayrıca, 'NewUp Programı’nı işte bu amaçla başlatıyoruz. Programa katılan her gencimize günlük 1.375 lira cep harçlığı vereceğiz, iş kazası, meslek hastalığı ve genel sağlık sigortası primlerini de İŞKUR üzerinden devlet olarak biz üstleneceğiz' ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın burada yaptığı açıklamalardan öne çıkan satır başları şu şekilde:



'Bazı değerler önemini asla yitirmez. Bazı değerler olmadan dünü bugüne, bugünü ise yarına taşıyamazsınız. Bilim ve teknolojiden kültür ve sanata kadar bunlar olmadan hiçbir alanda mesafe alamazsınız. Emek bu değerlerden biridir.'

İşçi ve işveren arasındaki ilişkiyi de hakkaniyet penceresinden bakarak tesis ettik. Kimsenin mağdur olmadığı herkesin geleceğe güvenle baktığı bir sistemi hayata geçirdik. 4 taşıyıcı sütun üzerinde yükselttiğimiz Türkiye ekonomisini şoklara karşı dirençli hale getirdik. Türkiye ekonomisini büyüttük.

"Gençlerimizi El Üstünde Tutuyor, Onlara Destek Oluyoruz"



'Hükumet olarak gençlerimize daha iyi bir gelecek sağlamak için elimizden geleni yapmanın çabası içindeyiz. Bizim bu ülke ile ilgili hayallerimiz var, büyük ve güçlü Türkiye vizyonumuz var.

5 temel destek alanını kapsayan gençliğin üretim çağı programı ile her gencimizin yeteneklerini geliştirebildiği bir sistem kurmayı hedefliyoruz. Gençlerimize ve işverenlerimize yeni destekler sunacağız.

Güç programımız kapsamında ilk adımı staj destekleri ile atıyoruz. İş-kur bünyesindeki staj portalı ile evlatlarımız uygun staj imkanlarına erişebiliyor, işletmelerimiz de iş ilanlarını yayınlayabiliyorlar. Ulusal staj programını işkur'un uhdesine devrettik ve mevcut staj portalı ile birleştirdik.

Aktif iş gücü programlarından yararlanan işletmelere de en yüzde 10 oranında stajyer alma zorunluluğu getiriyoruz. Staj döneminde gençlerimizin ücret ve prim maliyetlerini desteklemeye devam edeceğiz. İş yeri ve stajyer eşleşmesini kolaylaştırmak için iş, ve meslek danışmanlığı hizmeti vererek gençlerimizin yanında olacağız. Staj desteklerimize önümüzdeki 3 yıl için toplam 27 milyar liralık bütçe ayırdık. Staj başvurularını bugün itibarıyla işkur üzerinden almaya başlıyoruz.

MYO’larımızın son sınıflarında eğitimlerini sürdüren öğrencilerimizin bilgilerini de yakında İŞKUR veri tabanına dahil edeceğiz. Her öğrencimize kendileriyle yakından ilgilenecek iş ve meslek danışmanı atayacağız.

'Gençler iş beğenmiyor' diyorlar. Bu tarz gençlerimize haksızlık eden hgenellemelerin yapıldığını görüyoruz. 'Ev genci' gibi incitici ifadelerle gençlerimizin hedef alındığına şahit oluyoruz. Onların potansiyelini yok sayan hiçbir yaklaşımı kabul etmedik, etmeyeceğiz. İşverenlerimizin haklarını nasıl gözetiyorsak gençlerimizin hassasiyetlerine de kulak vermemiz gerekiyor.

18-25 yaş arası gençlere ilk 6 ay maaş devletten.

Türkiye’nin geleceğinde önemli roller üstlenecek her bir gencimizi ihtiyaç duyulan alanlara kazandırmakta kararlıyız; üçüncü destek modülümüz NewUp Programı’nı işte bu amaçla başlatıyoruz. Bu programla gençlerimiz yeni beceriler kazanacak ve farklı alanlarda görev alarak uygulamalı deneyim elde edecekler. Programa katılan her gencimize günlük 1.375 lira cep harçlığı vereceğiz, iş kazası, meslek hastalığı ve genel sağlık sigortası primlerini de İŞKUR üzerinden devlet olarak biz üstleneceğiz. Bu suretle önümüzdeki üç yıl boyunca her sene 150 bin, üç yılın sonunda ise toplam 450 bin gencimize eğitim vereceğiz; 108 milyar lira kaynak ayırdığımız bu programla eğitim ve istihdamın dışında kalmış gençlerimizi üretim sürecine yeniden dâhil etmiş olacağız'

Metehan Bozkurt

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio'da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, "Yaşam" kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
