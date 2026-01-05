Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD’nin Venezuela’daki Operasyonu İçin Açıklama Geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün düzenlenen Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Maduro’yu alıkoyması ile ilgili olarak, “Venezuela ile dost ülkeyiz. Bugün de aynı anlayışla devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında gündemdeki Venezuela olayı ile ilgili açıklamada bulundu.
