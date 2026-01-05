onedio
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD’nin Venezuela’daki Operasyonu İçin Açıklama Geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin Venezuela'daki Operasyonu İçin Açıklama Geldi

Recep Tayyip Erdoğan
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.01.2026 - 20:20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün düzenlenen Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Maduro’yu alıkoyması ile ilgili olarak, “Venezuela ile dost ülkeyiz. Bugün de aynı anlayışla devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında gündemdeki Venezuela olayı ile ilgili açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında gündemdeki Venezuela olayı ile ilgili açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Venezuela ile ilgili yaptığı açıklamadan öne çıkanlar şöyle:

“Türkiye ile yakın dostluk ilişkisi olan bir ülkede müessif hadise yaşanıyor. CHP Genel Başkanının aklına ilk gelen bize saldırmak oluyor. Uluslararası hukuku ihlal eden hiçbir eylemi tasvip etmeyiz. Hem Türkiye hem dost Venezuela halkı için en iyisi neyse onu yapmanın gayretindeyiz. Sayın Trump ile telefon görüşmemizde ülkemizin hassasiyetlerini kendisine ilettik. Venezuela’nın istikrarsızlığa sürüklenmemesi gerektiğinin altını çizdik. Türkiye ve Türk milleti refah, huzur ve kalkınma mücadelelerinde dost Venezuela halkının yanında olmaya devam edecektir.”

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
