Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD’nin Venezuela’daki Operasyonu İçin Açıklama Geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Venezuela ile ilgili yaptığı açıklamadan öne çıkanlar şöyle:

“Türkiye ile yakın dostluk ilişkisi olan bir ülkede müessif hadise yaşanıyor. CHP Genel Başkanının aklına ilk gelen bize saldırmak oluyor. Uluslararası hukuku ihlal eden hiçbir eylemi tasvip etmeyiz. Hem Türkiye hem dost Venezuela halkı için en iyisi neyse onu yapmanın gayretindeyiz. Sayın Trump ile telefon görüşmemizde ülkemizin hassasiyetlerini kendisine ilettik. Venezuela’nın istikrarsızlığa sürüklenmemesi gerektiğinin altını çizdik. Türkiye ve Türk milleti refah, huzur ve kalkınma mücadelelerinde dost Venezuela halkının yanında olmaya devam edecektir.”