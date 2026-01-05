Bakan Yusuf Tekin’in Duyurduğu "Haberimiz Olsun" Bugün İlk Kez Yayınlandı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin hazırladığı “Haberimiz Olsun” bülteninin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve TRT EBA’da yayınlanacağını duyurmuştu. Bakan Tekin, öğrencilerin sunumuyla bugün ilk kez görücüye çıkan “Haberimiz Olsun” haber bülteni için emeği geçen personele teşekkür mesajı yayımladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Milli Eğitim Bakanlığı, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” vizyonu kapsamında “Haberimiz Olsun” isimli haber bültenini hayata geçirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bakan Yusuf Tekin’in paylaşımı
Milli Eğitim Bakanlığı'nın paylaşımı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın