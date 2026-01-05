Bakan Yusuf Tekin’in Duyurduğu "Haberimiz Olsun" Bugün İlk Kez Yayınlandı

'Haberi Öğrenciden Al

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli vizyonumuz doğrultusunda; çocuklarımızın medya okuryazarlığı, dijital iletişim ve eleştirel düşünme becerilerini güçlendirmenin yanı sıra, onları düşünen, sorgulayan ve üreten bireyler olarak yetişmelerini destekliyoruz.

Bu anlayışla öğrencilerimizin aktif katılımıyla hazırlanan ve bugün izleyicilerle ilk kez buluşan “Haberimiz Olsun” haber bülteninin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum.'