Bakan Yusuf Tekin’in Duyurduğu "Haberimiz Olsun" Bugün İlk Kez Yayınlandı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.01.2026 - 19:53

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin hazırladığı “Haberimiz Olsun” bülteninin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve TRT EBA’da yayınlanacağını duyurmuştu. Bakan Tekin, öğrencilerin sunumuyla bugün ilk kez görücüye çıkan “Haberimiz Olsun” haber bülteni için emeği geçen personele teşekkür mesajı yayımladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” vizyonu kapsamında “Haberimiz Olsun” isimli haber bültenini hayata geçirdi.

Öğrencilerin aktif katılımıyla hazırlanan “Haberimiz Olsun” haber bülteni bugün ilk kez görücüye çıktı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de “Haberimiz Olsun” bülteninde emeği geçenlere teşekkür mesajı yayımladı.

Bakan Yusuf Tekin’in paylaşımı

twitter.com

'Haberi Öğrenciden Al

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli vizyonumuz doğrultusunda; çocuklarımızın medya okuryazarlığı, dijital iletişim ve eleştirel düşünme becerilerini güçlendirmenin yanı sıra, onları düşünen, sorgulayan ve üreten bireyler olarak yetişmelerini destekliyoruz.

Bu anlayışla öğrencilerimizin aktif katılımıyla hazırlanan ve bugün izleyicilerle ilk kez buluşan “Haberimiz Olsun” haber bülteninin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum.'

Milli Eğitim Bakanlığı'nın paylaşımı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
