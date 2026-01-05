onedio
Ünlü Yapımcı Gözaltına Alınmıştı: Yapım Şirketinin Adı Değişti

Ünlü Yapımcı Gözaltına Alınmıştı: Yapım Şirketinin Adı Değişti

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
05.01.2026 - 18:58

TRT 1'de 6 sezondur süren ve Kanal D'nin 2. sezonuyla ekrana kilitleyen dizileri Teşkilat ve Eşref Rüya gibi popüler dizilerin yapım şirketi Tims&B isim değişikliğine gitti. Timur Savcı ve Burak Sağyaşar yazılı açıklamayla şirketin yeni adını duyurdu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Muhteşem Yüzyıl, Çalıkuşu, Söz, Teşkilat ve Eşref Rüya başta olmak üzere pek çok dizi ve filmin yapımını üstlenen Tims&B şirketi isim değişikliğine gitti.

Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Timur Savcı ile Burak Sağyaşar'ın ortağı olduğu şirketin adı değişti. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Tims&B adıyla başladığımız bu yolculuğa artık TİMSBİ olarak devam ediyoruz. Yıllar içinde oluşan yaratıcı gücümüzü ve global vizyonumuzu aynı üretim anlayışıyla geleceğe taşıyoruz. Yeni marka kimliğimizle, yine en güçlü hikâyelerde yan yanayız.”

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
