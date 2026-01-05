onedio
Başlayacak mı, Bitti mi? İnci Taneleri'yle İlgili Flaş Gelişme

İnci Taneleri
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
05.01.2026 - 17:28

Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri 2025 yılının Mayıs ayında sezon finali yapmış ve yeni sezonda ekrana gelmemişti. İnci Taneleri bitti mi, final mi yaptı diye sorulurken Yılmaz Erdoğan'dan heyecanlandıran haber gelmişti. Netflix için hazırlanan Organize İşler: Karun Hazinesi'nin çekimlerinin ardından ocak ayı itibarıyla çekimlere yeniden başlanacağı açıklanmıştı.

İnci Taneleri'yle ilgili beklenen gelişme sonunda gerçekleşti.

İnci Taneleri final mi yaptı, bitti mi diye merak edilirken sonunda izleyicileri sevindirecek bir gelişme yaşandı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve geçtiğimiz yılın mayıs ayında sezon finali yapan dizi 'final' iddialarıyla gündeme gelmişti. Yılmaz Erdoğan'ın Netflix için hazırladığı Organize İşler: Karun Hazinesi'nin çekimlerinin bitmesinin ardından İnci Taneleri'nin ekrana döneceğinin müjdesi verilmişti.

İnci Taneleri sete çıktı!

3. sezonuyla ekrana gelecek İnci Taneleri'yle ilgili izleyicileri heyecanlandıracak gelişme yaşandı. Dizi yeniden sete çıktı ve setten fotoğraf paylaşıldı. Dizinin yeni bölümleriyle bu ay yeniden ekranlara dönmesi bekleniyor.

TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
