Başlayacak mı, Bitti mi? İnci Taneleri'yle İlgili Flaş Gelişme
Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri 2025 yılının Mayıs ayında sezon finali yapmış ve yeni sezonda ekrana gelmemişti. İnci Taneleri bitti mi, final mi yaptı diye sorulurken Yılmaz Erdoğan'dan heyecanlandıran haber gelmişti. Netflix için hazırlanan Organize İşler: Karun Hazinesi'nin çekimlerinin ardından ocak ayı itibarıyla çekimlere yeniden başlanacağı açıklanmıştı.
İnci Taneleri'yle ilgili beklenen gelişme sonunda gerçekleşti.
İnci Taneleri final mi yaptı, bitti mi diye merak edilirken sonunda izleyicileri sevindirecek bir gelişme yaşandı.
İnci Taneleri sete çıktı!
