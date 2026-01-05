Tepkiler İkiye Ayrıldı: Yeni Yarışma Beyaz’la Joker’e Gelen İlk Yorumlar
Bir dönemlerin efsanesi Beyaz Show’un ekranlara geri dönmesi yıllardır gündemde olan bir konuydu. Geldi gelecek derken Beyazıt Öztürk nihayet ekranlarda yeniden izleyiciyle buluştu. Ancak herkes Beyaz Show konseptiyle döneceğini düşünürken yarışma programıyla döndü. Beyaz’la Joker adlı yarışmayla Kanal D ekranlarında yerini alan Beyazıt Öztürk geçtiğimiz pazar akşamına renk kattı. Peki ya seyirciler ne dedi? Gelin yorumlara birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beyaz’la Joker programı ilk bölümüyle 4 Ocak Pazar akşamı izleyici karşısına çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın