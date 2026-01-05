Tepkiler İkiye Ayrıldı: Yeni Yarışma Beyaz’la Joker’e Gelen İlk Yorumlar

Beyaz Show’la adını hafızalarımıza kazıyan Beyazıt Öztürk, yarışma formatıyla da izleyicileri ve konukları güldürmeyi başardı. Yıllardır ekranlara Beyaz Show’la dönmesi bekleniyordu. Ancak Öztürk, yeni bir format olan Beyaz’la Joker için anlaşmaya vardı. Kimi izleyiciler yarışmayı beğenirken kimileriyle ısrarla Beyaz Show’un yeniden başlaması için yorum yaptı.