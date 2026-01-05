onedio
Ekranların İddialı Programlarında Rekabet: 4 Ocak Pazar Reyting Sonuçları Açıklandı

Ekranların İddialı Programlarında Rekabet: 4 Ocak Pazar Reyting Sonuçları Açıklandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
05.01.2026 - 11:42

4 Ocak Pazar gününün reyting sonuçları belli oldu. Ekranlarda Survivor’ın yeni bölümü ve Beyaz’la Joker’in ilk bölümü vardı. Diziler ise yeni yıl tatili nedeniyle yeni bölüm yayınlamadı. Hal böyle olunca Türkiye adeta ikiye ayrıldı. Survivor ve Beyaz’la Joker zirve için yarıştı! 4 Ocak Pazar gününün reyting birincisi kim? Gelin detaylara geçelim…

Yıllardır ekrana dönmesi beklenen Beyazıt Öztürk, nihayet yeni programıyla izleyici karşısına çıktı.

Yıllardır ekrana dönmesi beklenen Beyazıt Öztürk, nihayet yeni programıyla izleyici karşısına çıktı.

Beyaz’la Joker ilk bölümüyle 4 Ocak Pazar günü ekrana geldi. Öte yandan Survivor da yeni bölümüyle ekrandaydı. Bu sezon Survivor’da yeni isimler olduğu için program ilgiyle karşılanıyor. Bu nedenle izleyiciler dün akşam neyi izleyeceğini şaşırdı. TV8’de yayınlanan Survivor Total grubunda birinci oldu. Kanal D’de yayınlanan Beyaz’la Joker ise AB grubunda zirveye yerleşti. Asıl olarak dizilerin yeni bölümleri de yayınlandığı zaman nasıl bir tablo oluşacağı merak konusu oldu.

İşte 4 Ocak Pazar Total Reyting Sonuçları 👇

İşte 4 Ocak Pazar Total Reyting Sonuçları 👇

İşte 4 Ocak Pazar AB Reyting Sonuçları 👇

İşte 4 Ocak Pazar AB Reyting Sonuçları 👇

İşte 4 Ocak Pazar ABC1 Reyting Sonuçları 👇

İşte 4 Ocak Pazar ABC1 Reyting Sonuçları 👇

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
