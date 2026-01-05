Ekranların İddialı Programlarında Rekabet: 4 Ocak Pazar Reyting Sonuçları Açıklandı
4 Ocak Pazar gününün reyting sonuçları belli oldu. Ekranlarda Survivor’ın yeni bölümü ve Beyaz’la Joker’in ilk bölümü vardı. Diziler ise yeni yıl tatili nedeniyle yeni bölüm yayınlamadı. Hal böyle olunca Türkiye adeta ikiye ayrıldı. Survivor ve Beyaz’la Joker zirve için yarıştı! 4 Ocak Pazar gününün reyting birincisi kim? Gelin detaylara geçelim…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yıllardır ekrana dönmesi beklenen Beyazıt Öztürk, nihayet yeni programıyla izleyici karşısına çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte 4 Ocak Pazar Total Reyting Sonuçları 👇
İşte 4 Ocak Pazar AB Reyting Sonuçları 👇
İşte 4 Ocak Pazar ABC1 Reyting Sonuçları 👇
Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek isterseniz 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın