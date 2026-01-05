Ekranların İddialı Programlarında Rekabet: 4 Ocak Pazar Reyting Sonuçları Açıklandı

Beyaz’la Joker ilk bölümüyle 4 Ocak Pazar günü ekrana geldi. Öte yandan Survivor da yeni bölümüyle ekrandaydı. Bu sezon Survivor’da yeni isimler olduğu için program ilgiyle karşılanıyor. Bu nedenle izleyiciler dün akşam neyi izleyeceğini şaşırdı. TV8’de yayınlanan Survivor Total grubunda birinci oldu. Kanal D’de yayınlanan Beyaz’la Joker ise AB grubunda zirveye yerleşti. Asıl olarak dizilerin yeni bölümleri de yayınlandığı zaman nasıl bir tablo oluşacağı merak konusu oldu.