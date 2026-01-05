Survivor’da Bayhan’ın Yaptığı Yemekle Pirinç Kavgası Çıktı
Survivor 2026 Ünlüler & Gönüllüler ilk bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. 1 Ocak Perşembe günü yeni sezonuyla TV’ye dönüş yapan program uzun yılların ardından yeni isimlerle bir serüvene başladı. Bir süredir All Star konseptiyle devam eden Survivor’da bu sefer Ünlüler & Gönüllüler konsepti olması izleyici tarafından olumlu yorumlarla karşılandı.
Şimdiyse adanın ilk kaosu kameralara yansıdı. Ünlü şarkıcı Bayhan’ın pirinç yaparken elini korkak alıştırmayıp neredeyse tüm malzemeyi kullanması ada halkını şoke ederken sinirleri de hoplattı. Hal böyle olunca Survivor izleyicileri, “Yıllar sonra Survivor ruhu döndü” yorumlarıyla sosyal medyada buluştu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ve Bayhan’a gelen yorumlar…
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın