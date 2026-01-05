onedio
Survivor’da Bayhan’ın Yaptığı Yemekle Pirinç Kavgası Çıktı

Elif Sude Yenidoğan
05.01.2026 - 10:55

Survivor 2026 Ünlüler & Gönüllüler ilk bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. 1 Ocak Perşembe günü yeni sezonuyla TV’ye dönüş yapan program uzun yılların ardından yeni isimlerle bir serüvene başladı. Bir süredir All Star konseptiyle devam eden Survivor’da bu sefer Ünlüler & Gönüllüler konsepti olması izleyici tarafından olumlu yorumlarla karşılandı.

Şimdiyse adanın ilk kaosu kameralara yansıdı. Ünlü şarkıcı Bayhan’ın pirinç yaparken elini korkak alıştırmayıp neredeyse tüm malzemeyi kullanması ada halkını şoke ederken sinirleri de hoplattı. Hal böyle olunca Survivor izleyicileri, “Yıllar sonra Survivor ruhu döndü” yorumlarıyla sosyal medyada buluştu!

Gelin önce o anları izleyelim 👇

Ve Bayhan’a gelen yorumlar…

