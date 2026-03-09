Stranger Things'in Ünlü Oyuncusu 93 Metrekarelik Evini 70 Milyon Liraya Sattı!
“Stranger Things” dizisiyle dünya çapında tanınan Maya Hawke bu kez oyunculuğuyla değil, Manhattan’daki eviyle gündeme geldi. Ünlü oyuncunun 93 metrekarelik dairesini yaklaşık 70 milyon liraya sattığı ortaya çıktı.
Buyurun, detaylara birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü oyuncu Maya Hawke, özellikle Netflix’in fenomen dizisi “Stranger Things”te hayat verdiği Robin karakteriyle dünya çapında büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başarılı oyuncuya, uzun süredir müzisyen Christian Lee Hutson'la aşk yaşıyordu.
Geçtiğimiz saatlerde yabancı basına düşen habere göre Maya Hawke, evliliğin ardından bekar evini rekor bir fiyatla sattı!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın