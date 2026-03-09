Stranger Things'in Ünlü Oyuncusu 93 Metrekarelik Evini 70 Milyon Liraya Sattı!

Maya Hawke, 2021 yılında 1.35 milyon dolara satın aldığı, New York Manhattan’daki Greenwich Village semtinde bulunan dairesini 1.6 milyon dolara yani yaklaşık 70 milyon TL'ye sattı!

1925 yılında ünlü mimar Harvey Wiley Corbett tarafından tasarlanan tarihi bir binanın altıncı katında yer alan evde tek yatak odası ve bir banyo bulunuyor. Dairenin en dikkat çeken noktalarından biri ise salonu.

Yüksek tavanlı, kemerli pencereli ve mermer şömineli oturma alanı oldukça karakteristik bir atmosfere sahip. Ayrıca yenilenmiş mutfağı, kahvaltı köşesi ve geniş pencereli köşe yatak odası da evin öne çıkan detayları arasında gösteriliyor.