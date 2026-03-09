onedio
Stranger Things'in Ünlü Oyuncusu 93 Metrekarelik Evini 70 Milyon Liraya Sattı!

Stranger Things'in Ünlü Oyuncusu 93 Metrekarelik Evini 70 Milyon Liraya Sattı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
09.03.2026 - 11:22

“Stranger Things” dizisiyle dünya çapında tanınan Maya Hawke bu kez oyunculuğuyla değil, Manhattan’daki eviyle gündeme geldi. Ünlü oyuncunun 93 metrekarelik dairesini yaklaşık 70 milyon liraya sattığı ortaya çıktı. 

Buyurun, detaylara birlikte bakalım.

Ünlü oyuncu Maya Hawke, özellikle Netflix’in fenomen dizisi “Stranger Things”te hayat verdiği Robin karakteriyle dünya çapında büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştı.

Ethan Hawke ve Uma Thurman’ın kızı olan genç oyuncu, son yıllarda hem oyunculuğu hem de müzik kariyeriyle adından sıkça söz ettiriyor.

Kariyerinde hızlı bir yükseliş yakalayan genç yıldız, projeleri ve sahne performanslarının yanı sıra özel hayatıyla da zaman zaman magazin gündeminde yer alıyor. 

Nitekim Maya Hawke, geçtiğimiz haftalarda özel hayatındaki sürpriz gelişmeyle tüm gözleri üzerine çekmişti!

Başarılı oyuncuya, uzun süredir müzisyen Christian Lee Hutson'la aşk yaşıyordu.

İkilinin Sevgililer Günü’nde gerçekleşen sade bir törenle evlendiği ortaya çıkmıştı. Çiftin romantik, bir o kadar da ani nikahı hayranlarını şaşırtırken, Hawke’nin son günlerde gündeme gelmesinin sebebi ise bambaşka oldu.

Ünlü oyuncu bu kez gayrimenkul hamlesiyle gündeme oturdu!

Geçtiğimiz saatlerde yabancı basına düşen habere göre Maya Hawke, evliliğin ardından bekar evini rekor bir fiyatla sattı!

Maya Hawke, 2021 yılında 1.35 milyon dolara satın aldığı, New York Manhattan’daki Greenwich Village semtinde bulunan dairesini 1.6 milyon dolara yani yaklaşık 70 milyon TL'ye sattı! 

1925 yılında ünlü mimar Harvey Wiley Corbett tarafından tasarlanan tarihi bir binanın altıncı katında yer alan evde tek yatak odası ve bir banyo bulunuyor. Dairenin en dikkat çeken noktalarından biri ise salonu. 

Yüksek tavanlı, kemerli pencereli ve mermer şömineli oturma alanı oldukça karakteristik bir atmosfere sahip. Ayrıca yenilenmiş mutfağı, kahvaltı köşesi ve geniş pencereli köşe yatak odası da evin öne çıkan detayları arasında gösteriliyor.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
