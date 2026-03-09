onedio
Ünlü Şeflere Göre Makarna Suyunu Neden Önceden Kaynatmanız Gerekmiyor?

Ünlü Şeflere Göre Makarna Suyunu Neden Önceden Kaynatmanız Gerekmiyor?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
09.03.2026 - 11:51 Son Güncelleme: 09.03.2026 - 11:58

Bu akşam lezzetli bir makarna yapmaya karar verdiniz ve tencereye suyu koyup kaynatmaya başladınız. Durun! Eğer ünlü şefler gibi lezzetli makarnalar yapmak istiyorsanız, yanlış yoldasınız. 

Alton Brown da dahil olmak üzere bazı şefler, makarnayı soğuk suda pişirmeye başlamanın en doğru yöntem olduğunu belirtiyor!

Kaynak

Şefler makarna suyunu önceden haşlamıyor. Peki ama neden?

Şefler makarna suyunu önceden haşlamıyor. Peki ama neden?

Dünyaca ünlü yemek programı sunucusu, yazar ve seslendirme sanatçısı Alton Brown da dahil olmak üzere bazı şeflerin makarnayı soğuk suda pişirmeye başlamanın en doğru yöntem olduğunu söylediği ortaya çıktı. Bu sayede, hem makarna daha kısa sürede pişiyor hem de sosları tamamlamak için kullanılan ekstra nişastalı makarna suyu elde edilmiş oluyor.

Hatta Brown, 'Bunu söylediğim için bir daha İtalya'ya girişime engel olunabilir ama şunu da belirtmeliyim ki, soğuk suda haşlanan kuru makarnanın dokusunu daha çok sevmeye başladım' diyor.

İlk olarak,  makarna suyla aynı anda kaynadığı için makarnayı içinde pişirmeye kıyasla zamandan tasarruf sağlıyor. Soğuk suda pişen makarna, daha fazla nişasta salıyor ve sosların daha kremalı olmasını, sosun karbonhidrata mükemmel şekilde yapışmasını sağlıyor.

Serious Eats'de yazılar kaleme alan şef ve yemek yazarı J. Kenji López-Alt, başlangıçtaki tereddütlerine rağmen, bu yöntemin 'makarna pişirmek için bildiğim en hızlı ve en enerji verimli yöntem' olduğunu belirtiyor.

Fakat dikkat etmeniz gereken iki nokta var: İlk olarak soğuk suda haşlanan makarnayı tencereden süzerek değil, suyun içinden çıkartarak alın. İkinci olarak da soğuk suda haşlayacağınız makarnanın gerçekten kuru olduğundan emin olun. Makarnanın hızlıca piştiğini göreceksiniz.

