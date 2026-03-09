Algoritmaların Gözünden Kadın
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için bizler de emekçi kadınlar olarak kendi alanımızda üretimler yaptık. Yazımda bu üretim sürecinden söz etmek ve önemli bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Halen kadın cinayetleri ve şiddetten muzdarip bir dünyada yaşarken önemine dikkat çekmek istediğimiz konu biraz hafif kalıyor olsa da, gelecekte katlanan bir sorun olarak gündemimizde olacağını görebiliyoruz.
“Algoritmaların erkek egemen ekipler tarafından üretildiği teknoloji alanında, kadınların sesi duyulmuyor.”
“Ayça Rabia Yıldız’ın tasarladığı bu eser, teknolojinin tarafsız olduğu yanılsamasını sorguluyor. Algoritmaların, toplumsal cinsiyet önyargılarını dijital evrende nasıl yeniden ürettiğini ve kadını görünmez kılan sistemik engellerin neler olduğunu deşifre etmeyi amaçlıyor.”
Yeni iletişim ve teknoloji araçlarının hızla geliştiği bir dönemde üretim sahiplerinin egemenliği, toplumsal cinsiyet eşitsizliği uçurumunu her geçen gün derinleştiriyor.
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO), UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kültür Kürsüsü ve Maltepe Üniversitesi’nden çalışma gruplarının ortaklığıyla hazırlanan “Dijital Becerilerdeki Toplumsal Cinsiyet Uçurumunu Eğitim Yoluyla Aşmak” (2022) başlıklı yayının* verilerinden de araştırma sürecimizde yararlandık.
Bu yayından öne çıkan verileri şöyle derliyorum:
Kadınların Dijital Yetkinliklerinin Artırılması Ne Sağlar?
Dijital Becerilerdeki Toplumsal Cinsiyet Uçurumunu Kapatmak için Öneriler
