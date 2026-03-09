onedio
İŞKUR En Çok İşe Alım Yapan Meslekleri Açıkladı

09.03.2026 - 12:17

İŞKUR, 2026'nın ilk iki ayına dair güncel verileri yayınladı. İŞKUR verilerine göre şubat ayında işverenlerden 146 bin 410 açık iş ilanı alındı. Yılın ilk iki ayında toplam açık iş sayısı 318 bin 170’e ulaştı.

İş ilanlarının yüzde 99,7’sinin özel sektörden geldiği belirtildi. En fazla personel talebi imalat sanayinde görüldü. Listede market elemanı ve reyon görevlisi de yer aldı.

İşte yeni yılda en çok işe alım yapan meslekler...

Bu sene en çok hangi meslekler işe alım yaptı?

Bu sene en çok hangi meslekler işe alım yaptı?

10. Kasiyer

  • Ocak-şubat dönemi işe yerleştirme sayısı: 3 bin 19

  • Açık iş ilanı: 3 bin 677

9. Perakende satış elemanı (Gıda)

  • Ocak-şubat dönemi işe yerleştirme sayısı: 3 bin 84

  • Açık iş ilanı: 3 bin 357

8. Turizm ve otelcilik elemanı

  • Ocak-şubat dönemi işe yerleştirme sayısı: 3 bin 468

  • Açık iş ilanı: 3 bin 958

7. Diğer imalat ve ilgili işçiler (Elle)

  • Ocak-şubat dönemi işe yerleştirme sayısı: 3 bin 871

  • Açık iş ilanı: 4 bin 492

6. Konfeksiyon işçisi

  • Ocak-şubat dönemi işe yerleştirme sayısı: 4 bin 287

  • Açık iş ilanı: 4 bin 958

5. Market elemanı

  • Ocak-şubat dönemi işe yerleştirme sayısı: 5 bin 296

  • Açık iş ilanı: 5 bin 464

4. Servis elemanı (Garson)

  • Ocak-şubat dönemi işe yerleştirme sayısı: 6 bin 128

  • Açık iş ilanı: 8 bin 39

3. Reyon görevlisi

  • Ocak-şubat dönemi işe yerleştirme sayısı: 8 bin 491

  • Açık iş ilanı: 8 bin 353

2. Güvenlik görevlisi

  • Ocak-şubat dönemi işe yerleştirme sayısı: 9 bin 753

  • Açık iş ilanı: 10 bin 348

1. Özel güvenlik görevlisi (Silahsız)

  • Ocak-şubat dönemi işe yerleştirme sayısı: 13 bin 794

  • Açık iş ilanı: 14 bin 202

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
