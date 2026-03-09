İŞKUR En Çok İşe Alım Yapan Meslekleri Açıkladı
İŞKUR, 2026'nın ilk iki ayına dair güncel verileri yayınladı. İŞKUR verilerine göre şubat ayında işverenlerden 146 bin 410 açık iş ilanı alındı. Yılın ilk iki ayında toplam açık iş sayısı 318 bin 170’e ulaştı.
İş ilanlarının yüzde 99,7’sinin özel sektörden geldiği belirtildi. En fazla personel talebi imalat sanayinde görüldü. Listede market elemanı ve reyon görevlisi de yer aldı.
İşte yeni yılda en çok işe alım yapan meslekler...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu sene en çok hangi meslekler işe alım yaptı?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın