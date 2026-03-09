Dünyanın En Yüksek Maaşlı Kişisinin Yeni Kazancı Belli Oldu

Google ve çatı şirketi Alphabet’in CEO’su Sundar Pichai için yeni bir ücret planı belli oldu. Plana göre Pichai’nin önümüzdeki üç yıl içinde toplamda 692 milyon dolara kadar kazanç elde edeceği öngörülüyor. Bu öngörü gerçekleştiği takdirde Pichai, dünyanın en çok kazanan CEO'ları arasında yerini alacak.

Pichai'nin yeni maaşı, üç yıllık toplam 6 milyon dolar, yani yıllık 2 milyon dolar oldu. Toplam kazancın büyük bölümünü ise maaş yerine hisse senedi ve hisse bazlı teşviklerden oluşacağı öğrenildi. Bu nedenle CEO'nun toplam kazancı, hisselerin performansına ve Alphabet’in temettü ödemelerine bağlı olacak. Yani CEO'nun maaşı, yalnızca 2 milyon dolarla sınırlı kalmayacak.

53 yaşındaki Sundar Pichai, 2015'ten beri Google'ın CEO'luk görevini yürütüyor. Google'ın kurumsal başarısının mimarı olarak görülen yönetici, bu yeni anlaşmayla birlikte servetine servet katmaya devam ediyor.