Dünyanın En Yüksek Maaşlı Kişisinin Yeni Kazancı Belli Oldu

Dilara Bağcı Peker
09.03.2026 - 09:23

Teknoloji dünyası üretmeye de, kazanmaya da devam ediyor. Google ve çatı şirketi Alphabet’in CEO’su Sundar Pichai için yeni bir ücret planı açıklandı.

Yeni ücret planına göre Pichai, önümüzdeki süreçte dünyanın 'en çok kazanan yöneticileri' arasında yerini alabilir.

Peki Google CEO'sunun maaşı ne kadar?

Dünyanın en yüksek maaşını alan CEO'larından biri oldu.

Google ve çatı şirketi Alphabet’in CEO’su Sundar Pichai için yeni bir ücret planı belli oldu. Plana göre Pichai’nin önümüzdeki üç yıl içinde toplamda 692 milyon dolara kadar kazanç elde edeceği öngörülüyor. Bu öngörü gerçekleştiği takdirde Pichai, dünyanın en çok kazanan CEO'ları arasında yerini alacak.

Pichai'nin yeni maaşı, üç yıllık toplam 6 milyon dolar, yani yıllık 2 milyon dolar oldu. Toplam kazancın büyük bölümünü ise maaş yerine hisse senedi ve hisse bazlı teşviklerden oluşacağı öğrenildi. Bu nedenle CEO'nun toplam kazancı, hisselerin performansına ve Alphabet’in temettü ödemelerine bağlı olacak. Yani CEO'nun maaşı, yalnızca 2 milyon dolarla sınırlı kalmayacak.

53 yaşındaki Sundar Pichai, 2015'ten beri Google'ın CEO'luk görevini yürütüyor. Google'ın kurumsal başarısının mimarı olarak görülen yönetici, bu yeni anlaşmayla birlikte servetine servet katmaya devam ediyor.

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
