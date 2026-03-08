MART
Yatırım Uzmanı Atilla Yeşilada’dan "Gümüşü Satın, Kurtulun" Uyarısı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
08.03.2026 - 11:25

ABD ve İsrail’in saldırılarına Körfez ülkelerini vurarak cevap veren İran, ekonomi piyasalarını hareketlendirdi. Petrol fiyatları son yılların en yüksek seviyesine çıkarken, “Mesele Ekonomi” kanalında açıklamalarda bulunan yatırım uzmanı Atilla Yeşilada, savaşın seyrine göre altının ons fiyatının 6 bin dolara çıkabileceğini söyledi. Yeşilada, gümüş yatırımcısına ise “Satın, kurtulun.” uyarısı yaptı.

Orta Doğu’da başlayan savaş sonrasında ekonomi piyasalarında yaşanan son gelişmeler yakından takip ediliyor.

YouTube’da yayın yapan “Mesele Ekonomi” kanalında açıklamalarda bulunan Atilla Yeşilada, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının daha da uzayacağını düşündüğünü söyledi.

Haftayı 5 bin 200 dolar seviyesinde kapatan altının ons fiyatı için 6 bin dolar hedefinin gerçekçi olduğunu ifade etti.

Atilla Yeşilada, gümüş yatırımcısına ise kritik bir uyarıda bulundu. “Gümüş bahar yağmuruydu, geçti gitti” diyen Yeşilada, “Gümüş diye bir şey yok. Bunu bana bir daha sormayın artık. Gümüşü unutun ve elinizde ne varsa satın, kurtulun.” ifadelerini kullandı.

İÇERİKTE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR

