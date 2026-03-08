Yatırım Uzmanı Atilla Yeşilada’dan "Gümüşü Satın, Kurtulun" Uyarısı

YouTube’da yayın yapan “Mesele Ekonomi” kanalında açıklamalarda bulunan Atilla Yeşilada, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının daha da uzayacağını düşündüğünü söyledi.

Haftayı 5 bin 200 dolar seviyesinde kapatan altının ons fiyatı için 6 bin dolar hedefinin gerçekçi olduğunu ifade etti.

Atilla Yeşilada, gümüş yatırımcısına ise kritik bir uyarıda bulundu. “Gümüş bahar yağmuruydu, geçti gitti” diyen Yeşilada, “Gümüş diye bir şey yok. Bunu bana bir daha sormayın artık. Gümüşü unutun ve elinizde ne varsa satın, kurtulun.” ifadelerini kullandı.