Yatırım Uzmanı Atilla Yeşilada’dan "Gümüşü Satın, Kurtulun" Uyarısı
ABD ve İsrail’in saldırılarına Körfez ülkelerini vurarak cevap veren İran, ekonomi piyasalarını hareketlendirdi. Petrol fiyatları son yılların en yüksek seviyesine çıkarken, “Mesele Ekonomi” kanalında açıklamalarda bulunan yatırım uzmanı Atilla Yeşilada, savaşın seyrine göre altının ons fiyatının 6 bin dolara çıkabileceğini söyledi. Yeşilada, gümüş yatırımcısına ise “Satın, kurtulun.” uyarısı yaptı.
Orta Doğu’da başlayan savaş sonrasında ekonomi piyasalarında yaşanan son gelişmeler yakından takip ediliyor.
