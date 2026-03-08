MART
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Ünlü İsimlerden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Paylaşımları

Ünlü İsimlerden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Paylaşımları

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
08.03.2026 - 11:46

Bugün 8 Mart… Dünyanın dört bir yanında kadınların emeğini, mücadelesini ve dayanışmasını hatırlatan anlamlı bir gün. Yıllardır eşitlik, özgürlük ve hak mücadelesinin sembolü haline gelen 8 Mart, yalnızca bir kutlama değil aynı zamanda güçlü bir hatırlatma. Kadınların hayatın her alanındaki emeği, cesareti ve direnci bugün bir kez daha konuşuluyor. Sosyal medya da bu özel günün ruhuna uygun paylaşımlarla dolup taştı. Birçok ünlü isim de mesajlarıyla kadınların gücüne ve dayanışmasına dikkat çekti. 

İşte ünlü isimlerden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımları…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hadise

Hadise

Şeyma Subaşı

Şeyma Subaşı

Arzu Sabancı

Arzu Sabancı

Müge Anlı

Müge Anlı

Ahu Yağtu

Ahu Yağtu
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sinem Ünsal

Sinem Ünsal

Demet Özdemir

Demet Özdemir

Sinem Kobal

Sinem Kobal

Eda Ece

Eda Ece

Yıldız Çağrı Atiksoy

Yıldız Çağrı Atiksoy
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Demet Akalın

Demet Akalın

Mine Tugay

Mine Tugay

Zeynep Bastık

Zeynep Bastık

Melike Şahin

Melike Şahin

Çağla Şıkel

Çağla Şıkel
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yasemin Şefkatli

Yasemin Şefkatli

Nurgül Yeşilçay

Nurgül Yeşilçay

Zuhal Topal

Zuhal Topal

Ebru Gündeş

Ebru Gündeş

Sibel Can

Sibel Can

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın