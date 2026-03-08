Ünlü İsimlerden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Paylaşımları

Bugün 8 Mart… Dünyanın dört bir yanında kadınların emeğini, mücadelesini ve dayanışmasını hatırlatan anlamlı bir gün. Yıllardır eşitlik, özgürlük ve hak mücadelesinin sembolü haline gelen 8 Mart, yalnızca bir kutlama değil aynı zamanda güçlü bir hatırlatma. Kadınların hayatın her alanındaki emeği, cesareti ve direnci bugün bir kez daha konuşuluyor. Sosyal medya da bu özel günün ruhuna uygun paylaşımlarla dolup taştı. Birçok ünlü isim de mesajlarıyla kadınların gücüne ve dayanışmasına dikkat çekti.

İşte ünlü isimlerden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımları…