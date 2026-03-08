Ünlü İsimlerden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Paylaşımları
Bugün 8 Mart… Dünyanın dört bir yanında kadınların emeğini, mücadelesini ve dayanışmasını hatırlatan anlamlı bir gün. Yıllardır eşitlik, özgürlük ve hak mücadelesinin sembolü haline gelen 8 Mart, yalnızca bir kutlama değil aynı zamanda güçlü bir hatırlatma. Kadınların hayatın her alanındaki emeği, cesareti ve direnci bugün bir kez daha konuşuluyor. Sosyal medya da bu özel günün ruhuna uygun paylaşımlarla dolup taştı. Birçok ünlü isim de mesajlarıyla kadınların gücüne ve dayanışmasına dikkat çekti.
İşte ünlü isimlerden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımları…
Hadise
Şeyma Subaşı
Arzu Sabancı
Müge Anlı
Ahu Yağtu
Sinem Ünsal
Demet Özdemir
Sinem Kobal
Eda Ece
Yıldız Çağrı Atiksoy
Demet Akalın
Mine Tugay
Zeynep Bastık
Melike Şahin
Çağla Şıkel
Yasemin Şefkatli
Nurgül Yeşilçay
Zuhal Topal
Ebru Gündeş
Sibel Can
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
