Haberler
Finans
Dünyanın Farklı Köşelerindeki Bu Evlerin Kira Bedellerini Fotoğraflarına Bakarak Tahmin Et!

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
08.03.2026 - 13:01

Canımız sıkıldıkça hiç gitmeyeceğimiz şehirlerdeki kiralık evlere bakmak artık gizli hobimiz oldu. 'Şu paraya Türkiye'de yalı dairesi tutarım.' dediğimiz de oluyor, 'Adamlar bu fiyata sarayda yaşıyor.' diye kıskandığımız da... Peki senin emlak gözün ne kadar kuvvetli?

Florida'daki bu evin kirası ne kadar olabilir?

Berlin'deki bu apartman dairesinin kirası ne kadar olabilir?

Paris'teki bu dairenin kirasını tahmin edebilir misin? Eyfel Kulesi manzarası varmış.

Dublin'deki bu şirin apartman dairesinin kirası ne kadar olabilir?

Londra'ya gidiyoruz! Bu evin kirası ne kadardır?

Zürih'teki bu minik dairenin kirası ne kadar olabilir?

Lizbon'daki bu kocaman dairenin kirası nedir?

Kopenhag'da bulunan bu evin kirasını tahmin edebilir misin?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
