Jeff Bezos, o meşhur hızlı teslimat disiplinini, mutfakta köfte çevirirken ve yoğun siparişlere yetişmeye çalışırken kazandığını söylüyor.
Ünlü Milyarderlerin İlk İşlerini Doğru Tahmin Edebilecek misin?
'Bu işten bir an önce kurtulmalıyım.' dediğin o yorucu günlerde ünlü milyarderler de aynı şekilde düşünüyordu ama şimdi en zengin insanlar arasındalar! Şu an ne iş yaptığını bilmiyoruz ama milyarderlerin ilk işini biliyoruz. Tahmin etmeni isteyeceğiz!
1. E-ticaret devini kurmadan önce Jeff Bezos ne iş yapıyordu?
2. Elon Musk'ın Mars'a gitme hayalleri kurmadan önce Kanada'da geçinmek için yaptığı en zorlu iş neydi?
3. Borsa kurdu olan Warren Buffett, çocukken ilk sermayesini nasıl biriktirdi?
4. Dünyanın en zengin kadınlarından biri olmadan önce Sara Blakely, 7 yıl boyunca kapı kapı ne sattı?
5. Oprah Winfrey, ekranların kraliçesi olmadan önce ne iş yapıyordu?
6. Ünlü yatırımcı Mark Cuban, üniversiteden mezun olduktan sonra ne iş yaptı sence?
7. Apple'ı kurmadan önce Steve Jobs'ın ilk işi neydi?
8. Howard Schultz, Starbucks'ı kurmadan önce ne işle meşguldü?
9. Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, ilk iş olarak ne yapıyordu?
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
