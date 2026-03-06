Bu Eski Oyuncakların Bugünkü Koleksiyon Değerini Tahmin Edebilecek misin?
Çocukluğumuzun o en sevdiğimiz, elimizden düşürmediğimiz oyuncaklarını hatırlıyor musun? Meğer yıllar geçtikçe o masum oyun arkadaşlarımızın bazıları, bugünkü koleksiyon dünyasında küçük birer servete dönüşmüş! Bu testte hem o nostaljik oyuncakların dudak uçuklatan güncel değerlerini görecek hem de favorilerini hayali sepetine ekleyeceksin.
Hazırsan, geçmişe doğru bu keyifli ve biraz da şaşırtıcı yolculuğa başlayalım!
1. 90'ların çocuklarının rüyalarını süsleyen, pille çalışan o efsane el konsolu! Eğer bugün elinde hiç açılmamış, kutusunda bir 1989 Game Boy olsaydı değeri ne olurdu?
2. Kutusunda, 1998 model, siyah beyaz veya klasik renkli bir Furby. Onu besledik, dilini öğrenmeye çalıştık, bazen de gece yarısı kendi kendine konuştuğu için korkup dolaba sakladık. Peki, orijinal kutusunda bir 1998 model Furby bugün ne kadar eder?
3. Ölmemesi için okulda gizli gizli beslediğimiz o yumurta... 1996 yapımı orijinal, paketi açılmamış bir Tamagotchi'nin bugünkü koleksiyon değeri sence nedir?
4. Okul bahçesinde tasolarla yarışırken bu kartlara sahip olanlar kral ilan edilirdi. Peki, 1. Baskı, kusursuz durumda (PSA 10) bir Charizard kartı bugün ne kadara alıcı buluyor?
5. Bluebird tarafından üretilen, şimdiki modern versiyonlarına hiç benzemeyen o minicik detaylı setler... 1990'lardan kalma nadir bir Polly Pocket seti (kutulu) ne kadardır?
6. Barbie çılgınlığı filmle geri döndü ama asıl hazine geçmişte. 1959 yılında çıkan, siyah-beyaz mayolu ilk Barbie bebek iyi durumdaysa değeri nedir?
7. Hot Wheels arabalarını hepimiz severiz ama bu başka. 1969 model "Pink Rear-Loading Beach Bomb" prototipi dünyada çok az var. Sence değeri nedir?
8. Star Wars figürleri her zaman değerlidir. Ancak 1978 yapımı, ışın kılıcı kolunun içinden iki kademeli çıkan (Double Telescoping) Luke Skywalker figürü paketindeyse ne kadar eder?
9. 80'lerde mağazalarda izdiham yaratan, her birinin doğum sertifikası olan bu yumuşak yüzlü bebekler... 1985 yapımı, kutusunda bir Lahana Bebek (Cabbage Patch Kids) bugün ne kadar eder?
10. Oyuncak değil ama çocukluğumuzun en büyük parçası! Eğer kütüphanende "Harry Potter ve Felsefe Taşı"nın 1997 tarihli, 500 adet basılan ilk sert kapak baskısı varsa zengin misin?
