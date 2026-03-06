Portekiz Yatırım Fonu ile Avrupa’da Hem Güvenli Hem de Stratejik Yatırım İmkanı

Açık uçlu %100 Eurobond içerikli Portekiz Yatırım Fonu, özellikle Portekiz Golden Visa programı kapsamında değerlendirilen en sağlam yatırım türlerinden birisi olarak öne çıkmaktadır. Açık uçlu Eurobond fonları sayesinde hem bilmediğiniz bir ülkede finansal yatırım yapma imkânı hem de Portekiz’de oturum ve AB vatandaşlığı elde etme olanağı oluşur. Açık uçlu %100 Eurobond içerikli Portekiz yatırım fonlarının öne çıkan avantajları şunlardır:

Profesyonel fon yönetimi sayesinde yatırımlar konusunda bireysel operasyon yükünüz azalır.

Risk primi 7 olan kapalı uçlu fonlara kıyasla daha güvenilir likit yapıdadır.

Devlet tahvillerinden alım yaparak portföy çeşitlendirmesi sayesinde riskinizi dağıtabilirsiniz.

Portekiz Golden Visa süreci ile ailenizin geleceğini nesiller boyu planlama imkânınız olur.

Avrupa Birliği regülasyonları çerçevesinde denetlenen yatırım ortamında likit varlıklara yatırım yaparsınız.

Portekiz Yatırım Fonu kapsamında yatırım yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli husus fonun risk seviyesi, yapısı, yatırım stratejisi ve yeni Golden Visa Portekiz mevzuatına uygunluğudur çünkü her fon Portekiz Golden Visa programın kapsamına girmeyebilir. Bu sebeple de sürecin başında Portekiz’deki kurumsal avukatlık firmaları tarafından detaylı analiz yapılması gerekir. EUPorto firmasının uzmanlık alanı Portekiz Yatırım Fonu ve Portekiz Golden Visa süreçleridir. Avrupa’da 28 yıldan fazla edinilen deneyimleriyle yatırım fonlarının risk seviyelerini, hukuki altyapısını, regülasyon uyumunu ve program kriterlerine uygunluğunu titizlikle inceler. EUPorto profesyonelleri Portekiz Golden Visa fon yatırımınızı güvenle yapılandırırken siz de Avrupa’daki hem finansal hem de Portekiz vatandaşlığı ile ilgili sürecinizi daha sağlam temeller üzerine kurarsınız.