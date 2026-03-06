onedio
Haberler
Magazin
Burcu Güneş'in Başlattığı Polemik X'te Mizah Konusu Oldu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
06.03.2026 - 16:32

Burcu Güneş’in Demet Akalın hakkında söylediği sözler magazin dünyasında büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Ünlü isimler birer birer polemiğe dahil olurken sosyal medya da hareketlendi. Ece Seçkin, Bengü ve İrem Derici’den gelen tepkilerin ardından Burcu Güneş’ten sert yanıtlar geldi. Tartışma büyürken goygoycular da devreye girdi.

 İşte detaylar…

Türk pop müziğinde beklenmedik bir tartışma patlak verdi.

Şarkıcı Burcu Güneş, Emre Altuğ’un Efsane albüm lansmanında yaptığı açıklamalarla gündemi adeta ateşe verdi. Güneş, meslektaşı Demet Akalın hakkında oldukça sert ifadeler kullanarak şu sözleri söyledi:

“Onu ne sanat olarak ne emek olarak ne duruş olarak ne de kalite açısından kendime yakın görüyorum. Benim yolumda benimle rakip olabilecek bir seviyede de görmüyorum.”

Bu sözlerin sosyal medyada hızla yayılmasıyla birlikte pop dünyasında adeta bir domino etkisi yaşandı.

Birçok ünlü isim Güneş’in açıklamalarına tepki gösterdi. Şarkıcı Ece Seçkin, Güneş’in sözlerini eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

“Herkes kendine yakışanı konuşur. Başarılı bir kadını aşağılamaya çalışmak ne kadar ayıp. Ayrıca muhabirlere neden ters davranıyorsun? İnsanlar sadece işini yapıyor.”

Bir diğer tepki ise Bengü’den geldi. Bengü, Demet Akalın’ın yıllardır pop müziğe hit şarkılar kazandırdığını vurgulayarak bu tarz açıklamaların “talihsiz” olduğunu söyledi.

Şarkıcı İrem Derici ise tartışmaya çok daha kısa ama sert bir yorumla dahil oldu ve Güneş’e “Sus ayol” diyerek tepki gösterdi.

Tartışma büyürken Ebru Gündeş de Demet Akalın’a dolaylı bir destek verdi.

Gündeş, Akalın’ın “Pırlanta” şarkısını paylaşarak kalp emojisi koydu. Şarkının içinde geçen “Minicik kaldırım taşı pırlantaya mı karşı?” sözleri dikkat çekti.

Eleştirilerin ardından Burcu Güneş de sessiz kalmadı ve kendisine tepki gösteren isimlere sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

Ece Seçkin’e yönelik sözlerinde Güneş:

“İftarda bir soda iç, hazımsızlığa iyi gelir. Üstüne birkaç bardak kahve… Belki kafan açılır. Büyüklerine saygılı olmayı öğren.”diyerek göndermede bulundu.

İrem Derici’ye yönelik açıklamasında ise daha da sert ifadeler kullandı:

“Ben Türkiye’nin ve dünyanın en büyük müzisyenleriyle çalışırken sen okuluna gidiyordun. O yüzden herkes kendi yolunda ilerlesin.”

Ünlüler arasındaki söz düellosu büyüdükçe goygoyculara da malzeme çıktı. Birçok kullanıcı polemik hakkında esprili paylaşımlar yaptı.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

