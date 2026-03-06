Burcu Güneş'in Başlattığı Polemik X'te Mizah Konusu Oldu!

Birçok ünlü isim Güneş’in açıklamalarına tepki gösterdi. Şarkıcı Ece Seçkin, Güneş’in sözlerini eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

“Herkes kendine yakışanı konuşur. Başarılı bir kadını aşağılamaya çalışmak ne kadar ayıp. Ayrıca muhabirlere neden ters davranıyorsun? İnsanlar sadece işini yapıyor.”

Bir diğer tepki ise Bengü’den geldi. Bengü, Demet Akalın’ın yıllardır pop müziğe hit şarkılar kazandırdığını vurgulayarak bu tarz açıklamaların “talihsiz” olduğunu söyledi.

Şarkıcı İrem Derici ise tartışmaya çok daha kısa ama sert bir yorumla dahil oldu ve Güneş’e “Sus ayol” diyerek tepki gösterdi.