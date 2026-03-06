Burcu Güneş'in Başlattığı Polemik X'te Mizah Konusu Oldu!
Burcu Güneş’in Demet Akalın hakkında söylediği sözler magazin dünyasında büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Ünlü isimler birer birer polemiğe dahil olurken sosyal medya da hareketlendi. Ece Seçkin, Bengü ve İrem Derici’den gelen tepkilerin ardından Burcu Güneş’ten sert yanıtlar geldi. Tartışma büyürken goygoycular da devreye girdi.
İşte detaylar…
Türk pop müziğinde beklenmedik bir tartışma patlak verdi.
Bu sözlerin sosyal medyada hızla yayılmasıyla birlikte pop dünyasında adeta bir domino etkisi yaşandı.
Tartışma büyürken Ebru Gündeş de Demet Akalın’a dolaylı bir destek verdi.
Eleştirilerin ardından Burcu Güneş de sessiz kalmadı ve kendisine tepki gösteren isimlere sosyal medya üzerinden yanıt verdi.
Ünlüler arasındaki söz düellosu büyüdükçe goygoyculara da malzeme çıktı. Birçok kullanıcı polemik hakkında esprili paylaşımlar yaptı.
