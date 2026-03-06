onedio
Çirkin'in Başrolleri Çağlar Ertuğrul ile Derya Pınar Ak Arasındaki Yaş Farkı Sosyal Medyayı Karıştırdı

Gülistan Başköy
06.03.2026 - 14:00

Yeni sezonun merak edilen yapımlarından Çirkin dizisi sosyal medyada gündem oldu. Dizinin başrollerini paylaşan Çağlar Ertuğrul ile Derya Pınar Ak arasındaki yaş farkı dikkat çekti. 38 yaşındaki Ertuğrul ile 22 yaşındaki Ak’ın dizide iki çocukluk arkadaşını canlandıracakları iddia edilince ortalık karıştı.

İşte detaylar…

Televizyon dünyasında yeni sezon için hazırlanan yapımlar şimdiden konuşulmaya başlandı.

25 Film imzası taşıyan Çirkin dizisi de dikkat çeken projeler arasında yer alıyor. Dizinin başrolünde genç oyuncu Derya Pınar Ak yer alıyor. Ak, projede Meryem karakterine hayat verecek. Ona partner olarak ise başarılı oyuncu Çağlar Ertuğrul eşlik edecek. Ertuğrul dizide Kadir karakterini canlandıracak.

Projede ayrıca Gözde Kansu, Olgun Toker ve Baran Bölükbaşı gibi isimler de yer alıyor.

Dizide Engin karakterini canlandıracak olan Bölükbaşı, Ökkeş’in oğlu olarak izleyici karşısına çıkacak. Ökkeş karakterine ise usta oyuncu Çetin Tekindor hayat verecek.

Henüz yayınlanmadan dikkat çeken dizide başrol oyuncuları arasındaki yaş farkı da sosyal medyada konuşulmaya başladı.

38 yaşındaki Çağlar Ertuğrul ile 22 yaşındaki Derya Pınar Ak arasındaki yaş farkı X'te yorum yağmuruna tutuldu.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
