Çirkin'in Başrolleri Çağlar Ertuğrul ile Derya Pınar Ak Arasındaki Yaş Farkı Sosyal Medyayı Karıştırdı
Yeni sezonun merak edilen yapımlarından Çirkin dizisi sosyal medyada gündem oldu. Dizinin başrollerini paylaşan Çağlar Ertuğrul ile Derya Pınar Ak arasındaki yaş farkı dikkat çekti. 38 yaşındaki Ertuğrul ile 22 yaşındaki Ak’ın dizide iki çocukluk arkadaşını canlandıracakları iddia edilince ortalık karıştı.
Televizyon dünyasında yeni sezon için hazırlanan yapımlar şimdiden konuşulmaya başlandı.
Projede ayrıca Gözde Kansu, Olgun Toker ve Baran Bölükbaşı gibi isimler de yer alıyor.
Henüz yayınlanmadan dikkat çeken dizide başrol oyuncuları arasındaki yaş farkı da sosyal medyada konuşulmaya başladı.
