Zirvede Sevdiğim Sensin Var: 5 Mart Perşembe Reyting Sonuçları Belli Oldu

Reyting listelerinde Star TV ekranlarında yayınlanan Sevdiğim Sensin dizisi dikkat çekici bir başarı elde etti. Dizi, hem Total hem AB hem de ABC1 izleyici gruplarında birinci sıraya yerleşerek günün açık ara kazananı oldu.

Sevilen dizi, özellikle Total kategorisinde 8,62 reyting alarak zirvenin sahibi oldu. AB grubunda 5,93, ABC1 grubunda ise 7,72 reyting elde eden yapım üç kategoride de liderliğini korudu.