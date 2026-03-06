onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Zirvede Sevdiğim Sensin Var: 5 Mart Perşembe Reyting Sonuçları Belli Oldu

Zirvede Sevdiğim Sensin Var: 5 Mart Perşembe Reyting Sonuçları Belli Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
06.03.2026 - 11:59

5 Mart 2026 Perşembe akşamı ekranlara gelen dizi ve programların reyting yarışı sonuçlandı. İzleyicilerin merakla beklediği listede zirvenin sahibi belli oldu. Star TV’nin dikkat çeken dizisi “Sevdiğim Sensin” üç kategoride de liderliği kaptı. Total, AB ve ABC1 gruplarında rakiplerini geride bırakan yapım geceye damga vurdu. 

İşte 5 Mart reyting sonuçlarının detayları…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

5 Mart Perşembe akşamı yayınlanan dizilerin izlenme oranları belli oldu.

5 Mart Perşembe akşamı yayınlanan dizilerin izlenme oranları belli oldu.

Reyting listelerinde Star TV ekranlarında yayınlanan Sevdiğim Sensin dizisi dikkat çekici bir başarı elde etti. Dizi, hem Total hem AB hem de ABC1 izleyici gruplarında birinci sıraya yerleşerek günün açık ara kazananı oldu.

Sevilen dizi, özellikle Total kategorisinde 8,62 reyting alarak zirvenin sahibi oldu. AB grubunda 5,93, ABC1 grubunda ise 7,72 reyting elde eden yapım üç kategoride de liderliğini korudu.

NOW TV’nin dikkat çeken yapımlarından Halef: Köklerin Çağrısı ise gecenin güçlü yapımlarından biri oldu.

NOW TV’nin dikkat çeken yapımlarından Halef: Köklerin Çağrısı ise gecenin güçlü yapımlarından biri oldu.

Dizi Total’de 5,44 reytingle ikinci, ABC1 grubunda da 3,66 reytingle yine ikinci sırada yer aldı. AB'de ise 3,66 reytingle üçüncülüğü kaptı.

5 Mart akşamı yayınlanan diğer yapımların reyting performansı ise şöyle:

5 Mart akşamı yayınlanan diğer yapımların reyting performansı ise şöyle:

Veliaht - 24. Bölüm

Total: 2,67 (11)

AB: 2,73 (5)

ABC1: 3,25 (6)

İnci Taneleri

Total: 2,18 (14)

AB: 2,67 (6)

ABC1: 3,05 (8)

Survivor 2026

Total: 3,01 (10)

AB: 2,56 (7)

ABC1: 3,18 (7)

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın