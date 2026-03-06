Zirvede Sevdiğim Sensin Var: 5 Mart Perşembe Reyting Sonuçları Belli Oldu
5 Mart 2026 Perşembe akşamı ekranlara gelen dizi ve programların reyting yarışı sonuçlandı. İzleyicilerin merakla beklediği listede zirvenin sahibi belli oldu. Star TV’nin dikkat çeken dizisi “Sevdiğim Sensin” üç kategoride de liderliği kaptı. Total, AB ve ABC1 gruplarında rakiplerini geride bırakan yapım geceye damga vurdu.
İşte 5 Mart reyting sonuçlarının detayları…
5 Mart Perşembe akşamı yayınlanan dizilerin izlenme oranları belli oldu.
NOW TV’nin dikkat çeken yapımlarından Halef: Köklerin Çağrısı ise gecenin güçlü yapımlarından biri oldu.
5 Mart akşamı yayınlanan diğer yapımların reyting performansı ise şöyle:
