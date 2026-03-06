onedio
Ece Seçkin, Demet Akalın'a Sert Sözler Sarf Eden Burcu Güneş'e Tepki Gösterdi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
06.03.2026 - 11:02

Burcu Güneş’in Demet Akalın hakkında yaptığı sert açıklamalar magazin gündemine bomba gibi düşerken konuya Ece Seçkin de dahil oldu. Ünlü şarkıcı, “Herkes kendine yakışanı konuşur. Ne kadar ayıp; hemcinsin olan başarılı bir kadını aşağılamaya çalışmak.” sözleriyle Güneş'e tepki gösterdi.

İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Burcu Güneş, önceki gün katıldığı bir lansman sonrası basın mensuplarıyla sohbet gerçekleştirmişti.

Güneş, sohbet sırasında pop müziğin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Akalın hakkında kullandığı ifadelerle dikkat çekmişti.  Akalın’ı sanat, emek ve duruş açısından kendisine yakın görmediğini belirterek, 'Onu ne sanat olarak kendime yakın görüyorum ne de emek olarak. Onu ne duruş ne de kalite olarak kendime yakın görüyorum. Kendi yolumda benimle rakip olabilecek bir seviyede görmüyorum.' ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamaların kısa sürede gündem olmasının ardından Burcu Güneş, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaparak sözlerine açıklık getirmişti.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Yaşanan tartışma büyürken konuya pop müziğin sevilen isimlerinden Ece Seçkin de dahil oldu.

Seçkin, Burcu Güneş’in Demet Akalın hakkındaki sözlerine tepki gösterdi. Ünlü şarkıcı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Herkes kendine yakışanı konuşur. Ne kadar ayıp; hemcinsin olan başarılı bir kadını aşağılamaya çalışmak. Sanırım bu kafayı hiçbir zaman anlayamayacağım… Ayrıca muhabirlere neden ters ters konuşuyorsun ki? İnsanlar sadece işini yapıyor. Relax girllll, take it easy.”

Gülistan Başköy
Magazin Editörü
