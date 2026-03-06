Ece Seçkin, Demet Akalın'a Sert Sözler Sarf Eden Burcu Güneş'e Tepki Gösterdi

Güneş, sohbet sırasında pop müziğin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Akalın hakkında kullandığı ifadelerle dikkat çekmişti. Akalın’ı sanat, emek ve duruş açısından kendisine yakın görmediğini belirterek, 'Onu ne sanat olarak kendime yakın görüyorum ne de emek olarak. Onu ne duruş ne de kalite olarak kendime yakın görüyorum. Kendi yolumda benimle rakip olabilecek bir seviyede görmüyorum.' ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamaların kısa sürede gündem olmasının ardından Burcu Güneş, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaparak sözlerine açıklık getirmişti.