Ece Seçkin, Demet Akalın'a Sert Sözler Sarf Eden Burcu Güneş'e Tepki Gösterdi
Burcu Güneş’in Demet Akalın hakkında yaptığı sert açıklamalar magazin gündemine bomba gibi düşerken konuya Ece Seçkin de dahil oldu. Ünlü şarkıcı, “Herkes kendine yakışanı konuşur. Ne kadar ayıp; hemcinsin olan başarılı bir kadını aşağılamaya çalışmak.” sözleriyle Güneş'e tepki gösterdi.
İşte detaylar...
Ünlü şarkıcı Burcu Güneş, önceki gün katıldığı bir lansman sonrası basın mensuplarıyla sohbet gerçekleştirmişti.
Yaşanan tartışma büyürken konuya pop müziğin sevilen isimlerinden Ece Seçkin de dahil oldu.
