9-15 Mart Haftasında İstanbul’da Sahnelenecek En İyi Tiyatro Oyunları
Mart ayının ikinci haftasında tiyatro sahneleri yine oldukça hareketli. Komedi, dram, doğaçlama ve klasik eserlerden uyarlanan pek çok oyun seyirciyle buluşuyor. Üstelik usta oyuncuların sahne aldığı yapımlar da programda dikkat çekiyor. Kahkaha dolu hikayeler kadar düşündüren oyunlar da sahnede olacak.
9-15 Mart haftasında sahnelenecek tiyatro oyunlarına bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu Hafta Sahnede Hangi Tiyatro Oyunları Var?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım
Meçhul Paşa
Etekler ve Pantolonlar
Pembe Pırlantalar
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mahşer-i Cümbüş
Şirreti Evcilleştirmek
Toz
İki Kişilik Oyun
Mutlu Aile Tablosu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaftalı Tabut
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın