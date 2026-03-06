onedio
9-15 Mart Haftasında İstanbul’da Sahnelenecek En İyi Tiyatro Oyunları

Gökçe Cici
06.03.2026

Mart ayının ikinci haftasında tiyatro sahneleri yine oldukça hareketli. Komedi, dram, doğaçlama ve klasik eserlerden uyarlanan pek çok oyun seyirciyle buluşuyor. Üstelik usta oyuncuların sahne aldığı yapımlar da programda dikkat çekiyor. Kahkaha dolu hikayeler kadar düşündüren oyunlar da sahnede olacak. 

9-15 Mart haftasında sahnelenecek tiyatro oyunlarına bakalım!

Bu Hafta Sahnede Hangi Tiyatro Oyunları Var?

9-15 Mart haftasında sahneler; klasik eser uyarlamalarından modern yorumlara, komediden doğaçlama performanslara kadar oldukça geniş bir repertuvar sunuyor. Usta oyuncuların sahne aldığı yapımların yanı sıra ödüllü ve tek kişilik performanslar da tiyatroseverlerle buluşuyor.

  • Yetişkin oyunu: Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, Yaftalı Tabut

  • Komedi: Meçhul Paşa, Etekler ve Pantolonlar, Pembe Pırlantalar, Şirreti Evcilleştirmek, İki Kişilik Oyun, Mutlu Aile Tablosu

  • Doğaçlama tiyatro: Mahşer-i Cümbüş

  • Trajedi / Dram: Toz

Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım

Epik tiyatronun ustalarından Haldun Taner’in kaleminden çıkan kült eser, Türkiye’nin farklı dönemlerinde yaşanan toplumsal değişimleri hicivli bir dille sahneye taşıyor. Hikayede yoksul bir aileden gelen Vicdani ile varlıklı bir çevrede büyüyen Efruz’un hayatları üzerinden sınıfsal farklar, insan doğası ve toplumun değişmeyen yönleri ele alınıyor. 

  • Tarih: 11 - 14 Mart

  • Mekan: Kağıthane Sadabad Sahnesi

  • Tür: Yetişkin Oyunu

  • Süre: 165 Dakika

Meçhul Paşa

Türkiye’nin ilk siyasi mizah gazetelerinden Markopaşa’nın hikâyesi sahneye taşınıyor. Sabahattin Ali, Aziz Nesin ve Rıfat Ilgaz gibi önemli isimlerin çıkardığı gazetenin zorlu yayın serüveni mizahi bir anlatımla sahneye uyarlanıyor. 

  • Tarih: 9 - 13 Mart

  • Mekan: Trump Sahne, Sahne Dragos

  • Tür: Komedi

  • Süre: 120 Dakika

  • Yaş sınırı: 12+

  • Oyuncular: Fatih Koyunoğlu, Erdem Akakçe, Bülent Çolak

Etekler ve Pantolonlar

Nurseli İdiz, Nergis Kumbasar ve Kimya Gökçe Aytaç’ın sahnelediği ödüllü oyun, kadınların evlilik ve toplumsal roller üzerine yaşadığı sorgulamaları mizah üzerinden ele alıyor. Yıllardır görüşmeyen iki eski arkadaşın yeniden bir araya gelmesiyle başlayan hikaye, geçmiş hesaplaşmaları ve evlilik üzerine yapılan sorgulamalarla ilerliyor.

  • Tarih: 13 Mart

  • Mekan: Kozzy Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Sahnesi

  • Tür: Komedi

  • Süre: 80 Dakika

  • Yaş sınırı: 12+

  • Oyuncular: Nergis Kumbasar, Nurseli İdiz, Kimya Gökçe Aytaç

Pembe Pırlantalar

İki kuyumcu ortağın hayatında geçen karmaşık ve eğlenceli bir geceyi konu alan oyun, tempolu bir komedi hikayesi sunuyor. Çapkın ortağın arkadaşının evini, arabasını ve hatta kimliğini kullanarak yaşadığı macera beklenmedik olaylarla giderek içinden çıkılmaz bir hal alıyor.

  • Tarih: 13 Mart

  • Mekan: Kadıköy Eğitim Sahnesi

  • Tür: Komedi

  • Süre: 120 Dakika

  • Yaş sınırı: 12+

  • Oyuncular: Ceyhun Fersoy, Sinan Çalışkanoğlu, Lemi Filozof, Sena Kaya, Billur Yazgan

Mahşer-i Cümbüş

Türkiye’de modern doğaçlama tiyatronun öncülerinden sayılan Mahşer-i Cümbüş, sahnede tamamen seyircinin yönlendirmesiyle şekillenen gösterileriyle tanınıyor. 2001 yılında kurulan ekip, doğaçlama tiyatro formatını geniş kitlelere ulaştıran önemli topluluklardan biri olarak biliniyor.

  • Tarih: 7 - 14 Mart

  • Mekan: Trump Sahne

  • Tür: Doğaçlama Tiyatro

  • Süre: 90 Dakika

  • Yaş sınırı: 12+

  • Oyuncular: Ayça Işıldar Ak, Burak Satıbol, Yiğit Arı, Fatih Günay, Güray Özcan, Özlem Türay

Şirreti Evcilleştirmek

William Shakespeare’in klasik eserlerinden biri olan The Taming of the Shrew, yeni çevirisi ve yorumuyla sahneye taşınıyor. Dilimize daha önce 'Hırçın Kız' olarak çevrilen eser, Emine Ayhan tarafından 'Şirreti Evcilleştirmek' adıyla yeniden uyarlanmış durumda.

  • Tarih: 13 - 15 Mart

  • Mekan: Moda Sahnesi

  • Tür: Komedi

  • Süre: 120 Dakika

  • Yaş sınırı: 12+

  • Oyuncular: Melis Birkan, Timur Acar, Uluç Esen, Sedat Küçükay, Elif Gizem Aykul, Çağlar Yalçınkaya

Toz

Afife Tiyatro Ödüllü 'Toz', tek kişilik güçlü anlatımıyla dikkat çeken yapımlardan biri. Zerrin Tekindor’un sahnedeki performansıyla hayat bulan oyun, çocukluk anılarından bugüne uzanan bir hikayeyi merkezine alıyor. Handan isimli karakterin geçmişiyle yüzleşmesini konu alan anlatı, bireysel hafıza ve aile ilişkileri üzerinden ilerliyor.

  • Tarih: 11 Mart

  • Mekan: Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon

  • Tür: Dram

  • Süre: 65 Dakika

  • Yaş sınırı: 13+

  • Oyuncular: Zerrin Tekindor

İki Kişilik Oyun

Binnur Kaya ve Mert Fırat’ın ilk kez aynı sahnede buluştuğu oyun, evlilik, sadakat ve toplumsal roller üzerine keskin bir hiciv sunuyor. Bir evliliğin kriz anında iki karakter arasında geçen diyaloglar üzerinden ilerleyen hikaye, ironik anlatımı ve güçlü oyunculuklarıyla dikkat çekiyor.

  • Tarih: 9 - 10 Mart

  • Mekan: DasDas Sahne

  • Tür: Komedi

  • Yaş sınırı: 13+

  • Oyuncular: Binnur Kaya, Mert Fırat

Mutlu Aile Tablosu

Uzun yıllardır evli olan bir çiftin hayatlarını yeniden sorgulamaya başlamasıyla gelişen olaylar komedi tonuyla sahneye taşınıyor. Monoton olduğunu düşündükleri hayatlarını değiştirmeye çalışan çift, attıkları adımların beklenmedik sonuçlarıyla karşı karşıya kalıyor.

  • Tarih: 9 Mart

  • Mekan: Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi

  • Tür: Komedi

  • Süre: 85 Dakika

  • Yaş sınırı: 12+

  • Oyuncular: Pınar Altuğ Atacan, Emre Kınay, Derin Bülbül, Yarkın Ünsal, Taner Ergör

Yaftalı Tabut

Türkiye’nin ilk kadın oyun yazarlarından Fatma Nudiye Yalçı’nın hayatını konu alan oyun, tarihsel ve siyasi mücadelelerin izini sahneye taşıyor. 1920’lerde başlayan mücadele süreci, dönemin önemli isimleriyle kesişen hikayelerle anlatılıyor.

  • Tarih: 11 - 14 Mart

  • Mekan: Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi

  • Tür: Yetişkin Oyunu

  • Süre: 95 Dakika

  • Yaş sınırı: 16+

  • Oyuncular: Ceren Hacımuratoğlu, Lale Kabul, Derya Keykubat, Selin Türkmen, Şenay Bağ, Mana Alkoy

