6 Yıldır Hollanda'da Yaşayan Bir Türk Kimsenin Bahsetmediği 4 Tuhaf Gerçeği Sıraladı

Son olarak Hollanda’da yaşayan bir kadın, ülkedeki hayat hakkında kimsenin pek konuşmadığını söylediği dört ilginç detayı paylaştı. Altı yıldır Hollanda’da yaşadığını belirten içerik üreticisi, bazı durumların kendisini hâlâ şaşırttığını söyleyerek “Altı yıldır Hollanda’dayım ve kimsenin söylemediği bazı tuhaf gerçekler var” dedi.

-Hastaysan bile hayat durmuyor

İçerik üreticisi, sağlık sistemiyle ilgili yaşadığı deneyimi anlatırken insanların hastayken bile günlük hayatına devam ettiğini söyleyerek “Ateşin mi var? Parasetamol. Üç gün sonra yine parasetamol. Gerçekten kötüleşmeden sistem panik yapmaz ve çalışmaya devam edersin” ifadelerini kullandı.

-Postadan gelen mektuplar stres yaratıyor

Hollanda’da posta yoluyla gelen resmi mektupların da ayrı bir stres kaynağı olduğunu belirten içerik üreticisi, “Postadan gelen her mektup mini kalp krizidir. Belediye mi, vergi mi, sigorta mı? Zarf açarken bile stres öğrenirsin” diyerek bu durumu anlattı.

-Yağmur kimseyi durdurmuyor

Ülkedeki bisiklet kültürüne de değinen kadın, hava şartlarının Hollandalılar için pek önem taşımadığını söyleyerek “Şiddetli yağmur, soğuk, rüzgar… Ama bisiklet yolları her zaman dolu. Kimse şikayet etmez, kimse hava kötü demez” diye konuştu.

-Kreş bulmak için erken davranmak gerekiyor

Hollanda’da çocuk bakım sisteminin de oldukça yoğun olduğunu vurgulayarak “Çocuk için kreş bulmak hamilelikten önce başlar. Doğmamış çocuk için listeye girersin. Yer bulursan şanslısın, bulamazsan tüm plan değişir” sözleriyle yaşadığı deneyimi paylaştı.