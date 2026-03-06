onedio
Türk Rock Tarihini Kökünden Değiştiren "Kadın" Albümünü İnceliyoruz!

Ceren Özer
06.03.2026 - 15:01

Yıl 1996. Televizyonlarda pop rüzgarlarının estiği, herkesin 'karabiberim' diye gezdiği bir dönem... Tam o sırada, elinde elektro gitarı, simsiyah saçları ve daha önce hiç duymadığımız kadar güçlü sesiyle bir kadın çıktı ve dedi ki: 'Vazgeçtim dünyadan!'

Aradan geçen onlarca yıla rağmen hala ilk günkü tazeliğini koruyan, her notasıyla ayrı bir anımıza dokunan bu kült albümü bugün şarkı şarkı masaya yatırıyoruz. Hazırsanız, Türk Rock tarihinin o muazzam başlangıcına, yani 'Kadın' albümünün derinliklerine yolculuğa çıkıyoruz!

Vazgeçtim Dünyadan

Hani bir şarkı başlar ve 'tamam, şimdi olay değişiyor' dersin ya, işte o bu şarkı! Şebnem’in o simsiyah saçları ve asi duruşuyla televizyonlarda ilk göründüğü an. 'Vazgeçtim dünyadan' derken aslında bize yepyeni bir dünyanın kapısını açıyordu.

Deli Kızım Uyan

Burada bir duruyoruz çünkü peçeteleri hazırlama vakti. Şebo’nun kaybettiği ablası için yazdığı bu şarkı, Türk rock tarihinin en büyük damar parçalarından biri.

Bu Aşk Fazla Sana

Dönemin en büyük hitlerinden biri. Sadece bir ayrılık şarkısı değil, aynı zamanda bir özgüven patlamasıdır. Pentagram'dan Tarkan Gözübüyük ve prodüktör İskender Paydaş'ın dokunuşlarıyla Türk Rock müziğinin en sağlam altyapılarından birine sahiptir.

Bırak Kadının Olayım

Duygusallıkta zirve, tutkuda son nokta. Şebnem’in sesinin o meşhur okyanus gibi derinleştiği şarkılardan. 'Kadın' albümünün isminin hakkını tam anlamıyla veren, kadının gücünü ve arzusunu en naif ama en güçlü haliyle anlatan bir şaheser.

Fırtına

Adı üstünde, hoparlörleri patlatmalık bir parça! O dönem rock müzik yapmak cesaret isterken, Şebnem elektro gitarın tozunu attırıyordu. Tam bir yol şarkısı, camları açıp son ses dinlemelik.

Yağmurlar

Hava kapalıyken kulaklığı takıp camdan dışarı bakma şarkısı... O efsane solo başladığında hepimiz hayali bir gitar çalıyoruz, kabul edelim. Şebnem’in vokali yağmur damlaları gibi üzerimize yağıyor resmen.

Yeniden Doğup Gelsem

Umuda ve hayata tutunmaya dair bir parça. Şebnem Ferah’ın söz yazarlığındaki derinliği ve 'yeniden başlama' arzusunu en saf haliyle yansıtıyor.

Durma

Tempoyu hiç düşürmüyoruz! Albümün en dinamik işlerinden biri.

Buradan Göçerken

Ve muazzam bir kapanış. Varoluşsal krizlerin, gitmelerin ve bitişlerin şarkısı. Albümü bitirirken bizi öyle bir boşluğa bırakıyor ki, hemen ardından tekrar 1. şarkıya dönme isteği uyandırıyor.

Neden bu kadar önemli?

Bu albüm, erkek egemen bir müzik dünyasında bir kadının kendi hikayesini, isyanını ve kayıplarını en sert haliyle haykırabileceğinin kanıtı oldu. Kadın, sadece bir albüm değil; bir kimlik inşasıydı.

