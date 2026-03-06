Türk Rock Tarihini Kökünden Değiştiren "Kadın" Albümünü İnceliyoruz!

Yıl 1996. Televizyonlarda pop rüzgarlarının estiği, herkesin 'karabiberim' diye gezdiği bir dönem... Tam o sırada, elinde elektro gitarı, simsiyah saçları ve daha önce hiç duymadığımız kadar güçlü sesiyle bir kadın çıktı ve dedi ki: 'Vazgeçtim dünyadan!'

Aradan geçen onlarca yıla rağmen hala ilk günkü tazeliğini koruyan, her notasıyla ayrı bir anımıza dokunan bu kült albümü bugün şarkı şarkı masaya yatırıyoruz. Hazırsanız, Türk Rock tarihinin o muazzam başlangıcına, yani 'Kadın' albümünün derinliklerine yolculuğa çıkıyoruz!